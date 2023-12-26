Лукашенко обсудил с Алиевым в Санкт-Петербурге свой будущий визит в Азербайджан

В телеграм-канале напомнили, что Алиев 24 декабря отмечал день рождения, добавив, что тогда президенты двух стран провели телефонный разговор. Говорится, что во время встречи Лукашенко и Алиев обсуждали визит президента Беларуси в Азербайджан. Кроме того, затрагивались вопросы экономики. Так, ответственные лица из совместной межправительственной комиссии и правительств Беларуси и Азербайджана выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы.