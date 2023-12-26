Лукашенко обсудил с Алиевым в Санкт-Петербурге свой будущий визит в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 26 декабря, провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Санкт-Петербурге, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале напомнили, что Алиев 24 декабря отмечал день рождения, добавив, что тогда президенты двух стран провели телефонный разговор. Говорится, что во время встречи Лукашенко и Алиев обсуждали визит президента Беларуси в Азербайджан. Кроме того, затрагивались вопросы экономики. Так, ответственные лица из совместной межправительственной комиссии и правительств Беларуси и Азербайджана выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы.
Сообщается, что речь идет про совместные кооперационные проекты в области промышленности, строительства, ВПК, сельского хозяйства. Также говорится, что Алиев подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе. Президенты двух стран на встрече обсудили и международную повестку. Алиев подробно рассказал Лукашенко о ситуации на Кавказе.