Залужный опроверг слова Зеленского о 500 тыс. мобилизуемых

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал Залужный (цитата по «Страна.ua»).
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб и Залужный предложили мобилизовать 450−500 тыс. человек.
В то же время главком ВСУ признал, что военное руководство располагает конкретными цифрами по необходимым пополнениям, однако озвучивать их он отказался, отметив, что это военная тайна. «Эта цифра учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых военных частей и также прогнозирования наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года», — уточнил Залужный.
Что касается поданного правительством Украины в Раду законопроекта с ужесточением правил мобилизации, он заявил, что это не было инициативой ВСУ и Генштаба, они озвучили Минобороны свои потребности на следующий год, в том числе по новобранцам. «Все остальное формируют органы, у которых есть на это полномочия», — добавил Залужный, предположив, что инициатива исходила от Минобороны Украины.
Зеленский говорил, что на новую мобилизацию потребуется порядка 500 млрд гривен (около $13 млрд) и сказал, что хочет понимания от правительства, откуда взять эти деньги. Он также заявил, что ему нужна конкретика от военных по вопросам ротации и отпуска уже призванных на службу. Президент исключил мобилизацию женщин.
В Минобороны Украины заявили, что намерены добрать «нужное для защиты страны» количество людей любым способом: «механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации». Сколько именно человек необходимо военным, в оборонном ведомстве не уточняли. Осенью Киев решил перейти на гибкую системы мобилизации и привлек к этому рекрутинговые компании.