Залужный опроверг слова Зеленского о 500 тыс. мобилизуемых

Что касается поданного правительством Украины в Раду законопроекта с ужесточением правил мобилизации, он заявил, что это не было инициативой ВСУ и Генштаба, они озвучили Минобороны свои потребности на следующий год, в том числе по новобранцам. «Все остальное формируют органы, у которых есть на это полномочия», — добавил Залужный, предположив, что инициатива исходила от Минобороны Украины.