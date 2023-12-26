Лукашенко возлагает большие надежды на комиссию Крутого

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Россия — главный приоритет Беларуси в ЕАЭС с точки зрения экономики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул первого».
На встрече с послом республики в РФ Дмитрием Крутым в Санкт-Петербурге Лукашенко напомнил, что дипломату было поручено возглавить комиссию по контролю за экспортом.
«Я очень большие надежды возлагаю на эту комиссию», — подчеркнул он.
По его мнению, можно уже подводить первые итоги этого органа. Как отметил президент, есть «глобальные решения», по которым были даны обещания, в том числе и самому Лукашенко. Глава государства попросил посла отчитаться о том, что сделано, и рассказать о планах.
О создании комиссии было объявлено в октябре нынешнего года. Тогда на встрече с послом Лукашенко сообщил, что возглавит ее именно Крутой. Было также сказано, что по этому поводу президент подпишет указ.
«Прописывайте себе нормальные в указе полномочия», — попросил Лукашенко Крутого.
Президент поручил докладывать напрямую, если в работе комиссии будут возникать какие-то вопросы. Крутой в свою очередь, общаясь с прессой, заверил, что комиссия будет вносить предложения, но не вмешиваться в работу предприятий.