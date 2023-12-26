Губернатор Кубани вручил казаку-добровольцу Орден Мужества

Союз казачьей молодежи Кубани сформировали 6 лет назад. В настоящее врнемя движение объединяет более 118 тысяч ребят. Как отметил замглавы региона Александр Власов, в 2023 году к Союзу присоединились 6,5 тысячи человек, пояснили в пресс-службе краевой администрации.