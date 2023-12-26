Губернатор Кубани вручил казаку-добровольцу Орден Мужества

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил участника спецоперации, добровольца Даниила Дьяченко Орденом Мужества, присвоенного по указу Президента РФ за отвагу, проявленную при защите Отечества.
Отмечается, что сейчас в зоне специальной военной операции находятся более 2-х тысяч участников Союза казачьей молодежи Кубани.
Благодарен атаманам и наставникам, руководителям кадетских корпусов, школ и детсадов, педагогам за то, что воспитываете нашу молодежь патриотами, гордостью Краснодарского края и России.
Глава региона также осмотрел тематические площадки Союза казачьей молодежи Кубани.
Союз казачьей молодежи Кубани сформировали 6 лет назад. В настоящее врнемя движение объединяет более 118 тысяч ребят. Как отметил замглавы региона Александр Власов, в 2023 году к Союзу присоединились 6,5 тысячи человек, пояснили в пресс-службе краевой администрации.