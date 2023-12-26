Отмена приговора экс-акиму Булату Бакауову: в суде принесли извинения

Напомним, задержали акима Павлодарской области в январе 2020-го по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Когда дело оказалось в суде, стало известно, что статью изменили на превышение должностных полномочий. По версии следствия, Бакауов содействовал тому, чтобы для ТОО его родственника снизили сумму недоначисленных налогов. Общая сумма ущерба составила 165 миллионов тенге. В мае 2020 года за злоупотребление должностными полномочиями Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.