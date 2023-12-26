Отмена приговора экс-акиму Булату Бакауову: в суде принесли извинения

Как пояснили в пресс-службе Павлодарского областного суда, по закону судом, после оглашения судебного акта, вручается извещение с разъяснением всех норм закона.
«В соответствии с пунктом 1 Статьи 41 УПК, “Устранение последствий морального вреда”, орган, ведущий уголовный процесс, принявший решение о реабилитации лица, обязан принести ему (Б. Бакауову — прим.ред.) официальные извинения за причиненный вред. Судом № 2 города Павлодара, в соответствии нормами уголовно- процессуального законодательства, было вручено извещение», — пояснили в обслуде.
Судебный акт, по информации пресс-службы, вступил в законную силу вчера, 25 декабря. В начале декабря мы сообщали о том, что экс-акиму Павлодарской области Бакауову отменили приговор спустя три года.
Напомним, задержали акима Павлодарской области в январе 2020-го по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Когда дело оказалось в суде, стало известно, что статью изменили на превышение должностных полномочий. По версии следствия, Бакауов содействовал тому, чтобы для ТОО его родственника снизили сумму недоначисленных налогов. Общая сумма ущерба составила 165 миллионов тенге. В мае 2020 года за злоупотребление должностными полномочиями Булата Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.