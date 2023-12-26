Выплату в 200 тысяч или участок земли смогут получить участники СВО в Воронежской области

Соответствующие поправки к региональному законодательству были приняты. Согласно им, у ряда ветеранов есть приоритетное право на однократное бесплатное предоставление земельных участков. Для тех, кто в них не нуждается, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей.