Выплату в 200 тысяч или участок земли смогут получить участники СВО в Воронежской области

Соответствующие поправки к региональному законодательству были приняты. Согласно им, у ряда ветеранов есть приоритетное право на однократное бесплатное предоставление земельных участков. Для тех, кто в них не нуждается, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей.
Определены и категории участников СВО, которые имеют на это право. Это герои РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий.
Есть нюансы. Они должны быть на день завершения участия в СВО зарегистрированы по месту жительства в Воронежской области. Если нет такой регистрации, то по месту пребывания в нашем регионе.