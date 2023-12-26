Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы РФ, освободив Марьинку в ДНР, существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. По словам Шойгу, за девять лет ВСУ сделали из находящегося в пяти километрах юго-западнее Донецка населенного пункта мощный укрепрайон с подземными ходами, который «был взломан благодаря решительным действиям наших военнослужащих».