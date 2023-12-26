Министрами ЕЭК от Беларуси станут Ермолович и Татарицкий

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Высший Евразийского экономический совет 25 декабря на заседании в Санкт-Петербурге утвердил новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии. Он приступит к работе с 1 февраля 2024 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Согласно этому решению, в качестве члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК назначен Максим Ермолович, который в настоящее время занимает пост заместителя главы Администрации Президента Беларуси. Второй министерский портфель в Коллегии ЕЭК от Беларуси получит председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий — он займет должность члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.