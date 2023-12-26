Фадеев допустил амнистию для нескольких категорий заключенных в 2024 году

Последняя масштабная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди подпавших под нее были ранее не отбывавшие заключение, которые были осуждены на сроки до пяти лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет; осужденные на срок до пяти лет за преступления по неосторожности; осужденные, которым осталось сидеть меньше года на момент окончания действия постановления, и т. д.