Фадеев допустил амнистию для нескольких категорий заключенных в 2024 году

«Амнистия, если она грамотно проводится, это гуманистический сигнал обществу. И как сигнал это важно», — сказал журналистам омбудсмен.
Она упомянула случай, когда женщину разлучили с новорожденным ребенком и отправили обратно в СИЗО через два часа после родов, а также о том, что некоторые матери, которые отбывают наказание с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице, так как для этого нет конвоя.
Президент счел приведенные примеры убедительными. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отметил он.
После этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что объявление амнистии прорабатывается (по закону ее объявляет Госдума). Однако в Кремле сообщили, что пока никакой конкретики нет.
Последняя масштабная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди подпавших под нее были ранее не отбывавшие заключение, которые были осуждены на сроки до пяти лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет; осужденные на срок до пяти лет за преступления по неосторожности; осужденные, которым осталось сидеть меньше года на момент окончания действия постановления,