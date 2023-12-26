Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане

«Все вы знаете, что сооружение АЭС в Узбекистане — это стратегический проект двустороннего сотрудничества, отвечающий интересам наших стран, и мы уделяем особое внимание этому проекту, стараясь максимально адаптировать его под потребности нашего партнера», — сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.