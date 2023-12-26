Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Проект «Росатома» по строительству АЭС в Узбекистане будет максимально адаптирован под потребности республики, заявил журналистам посол России в Ташкенте Олег Мальгинов.
«Все вы знаете, что сооружение АЭС в Узбекистане — это стратегический проект двустороннего сотрудничества, отвечающий интересам наших стран, и мы уделяем особое внимание этому проекту, стараясь максимально адаптировать его под потребности нашего партнера», — сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам российско-узбекского сотрудничества в 2023 году.
По оценке посла, построенная АЭС позволит экономить порядка 3 миллиарда кубометров газа ежегодно, в Узбекистане будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест при строительстве и эксплуатации станции.
«Росатом» планирует широкое вовлечение в проект местных строительных компаний, поставщиков материалов и оборудования. Локализация обеспечит значительную выручку местных компаний и налоговые поступления в бюджет республики", — добавил Мальгинов.
В начале сентября 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.