Главком ВСУ Залужный признал переход Марьинки под контроль российской армии

«Мы сейчас отошли на окраины Марьинки и в некоторых местах уже обустроили позиции за Марьинкой — в этом нет ничего такого, что может вызвать какой-то там общественный резонанс. Война, к сожалению, она такая. Я могу сказать, что этого населенного пункта вообще уже не существует», — отметил Залужный в ходе телемарафона в эфире телеканала «Рада».