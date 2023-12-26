Главком ВСУ Залужный признал переход Марьинки под контроль российской армии

«Мы сейчас отошли на окраины Марьинки и в некоторых местах уже обустроили позиции за Марьинкой — в этом нет ничего такого, что может вызвать какой-то там общественный резонанс. Война, к сожалению, она такая. Я могу сказать, что этого населенного пункта вообще уже не существует», — отметил Залужный в ходе телемарафона в эфире телеканала «Рада».
Главком ВСУ подчеркнул, что Украине не стоит зацикливаться и начинать «какое-то шоу или скорбь» вокруг конкретного населенного пункта, оставленного военными. По его словам, боевые действия подчиняются своим законам, которые не зависят от того, «понравится ли это депутатам или журналистам».
Накануне, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге сообщил, что Марьинка перешла под контроль вооруженных сил РФ. По его словам, за девять лет ВСУ «сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице». Господин Путин отметил, что взятие Марьинки дает возможность российской армии «выйти на оперативный простор».
Александр Кислов