Алиханов: Мы будем идти в сторону полной независимости от решений Литвы

По словам Алиханова, Калининградская область стремится к полной независимости от ограничений, связанных с литовской стороной: «Нам нужно выйти на такое количество перевозочных мощностей на море, которое нам позволит не зависеть от ограничений. Мы будем идти в сторону полной независимости от решений литовской стороны, хотя для экономики Литвы лучше, чтобы мы этого не делали. В России уже есть достаточное количество судов, если потребуется перевозить весь объем наших грузов морем, и субсидирование морской линии более выгодно России, потому что это рабочие места, транспортные компании в нашей стране. По сути, это мультипликатор, которые остается в стране».