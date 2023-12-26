Алиханов: Мы будем идти в сторону полной независимости от решений Литвы

Развитие транспортно-логистического комплекса региона и «расшивка» его проблемных мест обсуждались на встрече с предпринимателями.
По словам Алиханова, Калининградская область стремится к полной независимости от ограничений, связанных с литовской стороной: «Нам нужно выйти на такое количество перевозочных мощностей на море, которое нам позволит не зависеть от ограничений. Мы будем идти в сторону полной независимости от решений литовской стороны, хотя для экономики Литвы лучше, чтобы мы этого не делали. В России уже есть достаточное количество судов, если потребуется перевозить весь объем наших грузов морем, и субсидирование морской линии более выгодно России, потому что это рабочие места, транспортные компании в нашей стране. По сути, это мультипликатор, которые остается в стране».
Губернатор Калининградской области также подтвердил, что власти региона готовы активно поддерживать проекты по покупке грузовых судов калининградскими предприятиями. Помимо этого обсуждается строительство новых паромов для Калининградской области и дальнейшие программы льготного кредитования инвестпроектов.
Говоря о работе с федеральными органами власти, глава региона обозначил для правительства области задачу регламентирования так называемой «калининградской оговорки» при разработке решений для бизнеса всей страны. По его мнению, ещё на стадии проектов в этих документах необходимо учитывать особенности ведения бизнеса в эксклавной территории и при необходимости — предусматривать отдельное согласование или исключения.