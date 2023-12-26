В Израиле заявили, что война в секторе Газа будет продолжаться «еще много месяцев»

По словам Халеви, «приверженность ЦАХАЛ задаче возвращения заложников из сектора Газа остается прежней». «Мы сделаем все, чтобы вернуть похищенных домой», — добавил он. Кроме того, глава Генштаба указал, что «наряду с борьбой с ХАМАС, силы ЦАХАЛ продолжают работать день и ночь, чтобы предотвратить и искоренить терроризм в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС), и делают это с большим успехом».