Шавкат Мирзиёев вместе с президентами СНГ посетил достопримечательности Санкт-Петербурга

Президент Узбекистана в рамках культурной программы неформального саммита СНГ ознакомился с дворцово-парковыми комплексами города Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана посетил музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». В ходе экскурсий главам государств было подробно рассказано об истории дворцов, их убранстве и художественных коллекциях.
Высоким гостям также был представлен концерт классической музыки и фольклорные выступления.