Шавкат Мирзиёев вместе с президентами СНГ посетил достопримечательности Санкт-Петербурга

Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана посетил музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». В ходе экскурсий главам государств было подробно рассказано об истории дворцов, их убранстве и художественных коллекциях.