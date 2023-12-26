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Шавкат Мирзиёев вместе с президентами СНГ посетил достопримечательности Санкт-Петербурга

Главы России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана посетили музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф».
Шавкат Мирзиёев вместе с президентами СНГ посетил достопримечательности Санкт-Петербурга
Источник: president.uz

Президент Узбекистана в рамках культурной программы неформального саммита СНГ ознакомился с дворцово-парковыми комплексами города Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев вместе с президентами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана посетил музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». В ходе экскурсий главам государств было подробно рассказано об истории дворцов, их убранстве и художественных коллекциях.

Высоким гостям также был представлен концерт классической музыки и фольклорные выступления.

Шавкат Мирзиеев