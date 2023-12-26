ЦИК Гагаузии будет работать только на время проведения выборов

КОМРАТ, 26 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Гагаузии вновь станет временной и будет собираться только на период выборов. Соответствующее решение одобрили депутаты Национального собрания (НСГ).
Депутаты НСГ внесли поправки в Избирательный кодекс региона, согласно которым ЦИК автономии будет собираться только на период проведения выборов.
«Председатель и секретарь комиссии в избирательный период будут работать на постоянной основе, остальные члены комиссии “привлекаются для участия в избирательных заседаниях и процедурах”, — пояснили в НСГ.
Состоять избирательный орган будет из девяти основных членов и трех резервных. Резервных членов будет предлагать каждая ветвь власти региона, так же как и основных.
Среди функций ЦИК Гагаузии также появится «реализация программы воспитания гражданской ответственности» и "представление отчета о результатах выборов Народному собранию.
До 2015 года ЦИК Гагаузии также созывался только на время проведения выборов. Это продолжалось до принятия регионального закона о выборах.