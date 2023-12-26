Сельдь под шубой: чем угощал Путин Лукашенко и других лидеров СНГ

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Обед глав государств СНГ в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге прошел в Голубом зале Константиновского дворца.
«Дружеский обед глав государств — участников СНГ идет прямо сейчас», — написано под фото в Telegram-канале «Пул первого».
Первым пунктом в меню значится классический для постсоветского пространства салат — «Сельдь под шубой», далее идут «Пельмени с камчатским крабом».
На столах была стерлядь томленая с овощами и икорным соусом, а также оленина с каштановым пюре и черной смородиной.
На десерт подавали щербет из облепихи и яблочный рулет с мороженым из ряженки.
В качестве напитков предлагались рислинг (урожай 2022 года) и каберне совиньон (урожай 2020 года), которые поставлены из Усадьбы Дивноморское.
Напомним, в прошлом году завтрак на неформальном саммите проходил в стенах Русского музея, но меню было с белорусским акцентом: драники, каши и сырники.