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Сельдь под шубой: чем угощал Путин Лукашенко и других лидеров СНГ

Лидеры стран постсоветского пространства традиционно собрались в конце года, чтобы подвести итоги 2023-го и наметить планы на будущее.
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Источник: Reuters

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Обед глав государств СНГ в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге прошел в Голубом зале Константиновского дворца.

«Дружеский обед глав государств — участников СНГ идет прямо сейчас», — написано под фото в Telegram-канале «Пул первого».

Первым пунктом в меню значится классический для постсоветского пространства салат — «Сельдь под шубой», далее идут «Пельмени с камчатским крабом».

На столах была стерлядь томленая с овощами и икорным соусом, а также оленина с каштановым пюре и черной смородиной.

На десерт подавали щербет из облепихи и яблочный рулет с мороженым из ряженки.

В качестве напитков предлагались рислинг (урожай 2022 года) и каберне совиньон (урожай 2020 года), которые поставлены из Усадьбы Дивноморское.

Напомним, в прошлом году завтрак на неформальном саммите проходил в стенах Русского музея, но меню было с белорусским акцентом: драники, каши и сырники.

Лукашенко Александр
Путин Владимир