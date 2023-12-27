В Башкирии бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов получил новое назначение

«Он более трёх лет проработал главой Белорецка и теперь будет продолжать работать с нами в другой должности. За время его работы в городе произошло много хороших изменений. Вместе с небольшим коллективом он выдержал колоссальную нагрузку, справлялся с серьёзными трудностями и проблемами», — подчеркнул Иванюта.
Напомним, 17 декабря Кирилл Егупов досрочно сложил свои полномочия. Свое решение освободить кресло мэра он объяснил тем, что пришло время открыть новую страницу трудовой деятельности. И. о. главы города назначена Ксения Горелова.