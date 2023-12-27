В Башкирии бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов получил новое назначение

«Он более трёх лет проработал главой Белорецка и теперь будет продолжать работать с нами в другой должности. За время его работы в городе произошло много хороших изменений. Вместе с небольшим коллективом он выдержал колоссальную нагрузку, справлялся с серьёзными трудностями и проблемами», — подчеркнул Иванюта.