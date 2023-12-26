Глава МИДЕИ Нику Попеску награжден Орденом Республики

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о награждении вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску Орденом Республики.
Награда присуждена «в знак высокой оценки профессионализма, проявленного в области внешней политики, за постоянную поддержку усилий по европейской интеграции Республики Молдова, а также за огромный вклад в начало переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз».
Другим указом президент наградила медалью Meritul Civic советника в области внешней политики и европейской интеграции Кристину Герасимов, которая с 5 декабря 2023 года была назначена государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
Она удостоена этой медали «за особые заслуги в продвижении внешней политики, постоянной поддержке усилий по европейской интеграции Республики Молдова, а также за существенный вклад в начало переговоров по вступлению в ЕС».