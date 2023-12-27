Захарова рассказала, как США попытаются сохранить тему поддержки Киева

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — они будут это делать. Если не получится — они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении», — сказала она, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году.
По словам Захаровой, представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Киева в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.
«Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно», — добавила она.
Захарова подчеркнула, что Белый дом не волнует судьба самой Украины и украинцев.