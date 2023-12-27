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Захарова рассказала, как США попытаются сохранить тему поддержки Киева

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США будут делать все, чтобы в следующем году тема поддержки киевского режима оставалась на плаву, любые методы пойдут в ход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
Источник: © РИА Новости

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — они будут это делать. Если не получится — они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении», — сказала она, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году.

По словам Захаровой, представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Киева в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.

«Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что Белый дом не волнует судьба самой Украины и украинцев.

дипломатия