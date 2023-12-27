Поставки в Китай, газификация и школа единоборств. За что Путин похвалил Миллера в Петербурге

Кроме того, Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, что на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Во время встречи обсуждались и социальные проекты газовой корпорации. Так, по словам Миллера, в этом году в рамках программы «Газпром — детям» построено 115 объектов, был введен уникальный комплекс Академии единоборств в Сириусе.