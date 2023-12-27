Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Шойкин Галым Нурмагамбетович родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Академию государственной службы при Президенте РК, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова. Трудовую деятельность начал в 1994 году помощником комбайнера. В разные годы преподавал в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, работал в управлении региональной политики и аналитической работы департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, в Администрации Президента РК, был первым заместителем председателя Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан». Занимал должности заместителя председателя Агентства РК по делам религий, председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК, заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК. Руководил управлением внутренней политики Акмолинской области, департаментом развития межэтнических отношений, Комитетом по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.