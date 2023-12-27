Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Сенатором от Костанайской области избрана Бибигуль Аккужина
Аккужина Бибигуль Беркутовна родилась в 1971 году в Костанайской области. Окончила Костанайский государственный университет КГУ им. А. Байтурсынова. Трудовую деятельность начинала с преподавателя психологии в Костанайской государственном университете. В разные годы работала в Агентстве по делам государственной службы по Костанайской области, в управлении внутренней политики акимата Костанайской области.
С декабря 2022 года была председателем Костанайского областного филиала партии AMANAT.
Командующим региональным командованием «Шығыс» назначен генерал-майор Арман Жумагалиев
Жумагалиев Арман Максотович родился в 1969 году в РСФСР, в Мурманской области, город Кола. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище, Национальный университет обороны РК, Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Прошел служебный путь: от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до Командующего регионального масштаба. Ранее занимал должность командующего региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.
Вице-министром промышленности и строительства РК назначена Жаннат Дубирова
Дубирова Жаннат Балгабаевна родилась в 1987 году в Костанайской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Манчестерский университет Великобритании. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT проектов, заместителем директора департамента информационных технологий. Была заместителем председателя правления АО «Астана Innovations», руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султана. До назначения была заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Вице-министром энергетики РК стал Сунгат Есимханов
Есимханов Сунгат Куатович родился в 1973 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования «Болашак». В разные годы работал в АО «Алюминий Казахстан», в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей. Был заместителем генерального директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева», начальником управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области, президентом АО «Казахэнергоэкспертиза». Занимал должность директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК, председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, вице-министра энергетики РК. Работал первым заместителем акима Павлодарской области, председателем правления АО «Самрук-Энерго». До этого назначения возглавлял Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
Председателем Комитета культуры Министерства культуры и информации РК назначена Кумис Сеитова
Сеитова Кумис Карсакбаевна родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, Академию «Болашак», университет имени Д. А. Конаева. Трудовую деятельность начала в 1987 году младшей медсестрой Линейной больницы станции Дарья, поселок Дарья. С 2005 года работала в структуре Министерства культуры и спорта РК, в том числе занимала руководящие посты. С июня 2021 года была заместителем председателя Комитета культуры, в июле 2023 года возглавила Комитет культуры Министерства культуры и спорта РК.
Председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК стал Галым Шойкин
Шойкин Галым Нурмагамбетович родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Академию государственной службы при Президенте РК, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова. Трудовую деятельность начал в 1994 году помощником комбайнера. В разные годы преподавал в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, работал в управлении региональной политики и аналитической работы департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, в Администрации Президента РК, был первым заместителем председателя Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан». Занимал должности заместителя председателя Агентства РК по делам религий, председателя Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК, заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК. Руководил управлением внутренней политики Акмолинской области, департаментом развития межэтнических отношений, Комитетом по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.
Руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования РК назначен Мадияр Кожахмет
Кожахмет Мадияр Дүйсенбайулы родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Чешский университет естественных наук. Трудовую деятельность начал в 2003 году в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана». В разные годы работал в Конгрессе молодежи Казахстана в Чешской Республике, в Министерстве образования и науки РК по линии молодежной политики, был инспектором Отдела Администрации Президента РК, руководил аппаратом акима, был заместителем акима Северо-Казахстанской области. Занимал должности председателя Комитета по делам молодежи и семьи, председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.
Акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области назначен Мурат Сердалин
Сердалин Мурат Амангельдиевич родился в 1975 году. Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности «Ветеринария» и ЗКГУ им. М. Утемисова по специальности «Юриспруденция». В разные годы работал ветеринарным инспектором ГКП «Ветеринарная помощь» по Алмалинскому сельскому округу Акжаикского района ЗКО, ведущим специалистом-ветинспектором Акжаикского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК. Был руководителем отдела ветеринарии территориальной инспекции Акжаикского районного при Комитете государственной инспекции Агромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РК, руководителем отдела сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии Акжаикского района ЗКО. До назначения занимал должность заместителя акима Акжаикского района ЗКО.