МИД сообщил об отмене упрощенного получения виз в России европейцами

ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября прошлого года. В качестве последствий этого в Совете ЕС называли увеличение визового сбора с €35 до €80, появление необходимости предоставлять дополнительные документы, увеличение времени оформления визы и ужесточение правил выдачи многократных виз. К ужесточению визового режима в то же время присоединились и перечисленные в сообщении МИД России страны.