Чем запомнится 2023-й в Башкирии. 10 главных политических событий года

«Во-первых, там приличная компания. И в этой компании не стыдно быть. Но на самом деле — это плохо. Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий. Считаю, что когда-то этот эпизод с санкциями будет восприниматься как не очень умная политика не очень умных людей. В Евросоюзе — 27 стран, а в мире — почти 200 стран», — сказал Глава Башкирии.