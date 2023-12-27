Чем запомнится 2023-й в Башкирии. 10 главных политических событий года

1. Визит президента России в Башкирию.
13 января 2023 года в Уфу прибыл президент России Владимир Путин. Он отдал дань уважения скончавшемуся на 89-м году жизни первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, проводив его в последний путь.
В ходе визита Путин встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Президент отметил, что республика развивается хорошими темпами.
«У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям: растёт внутренний региональный продукт, растёт промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России», — сказал Путин и поблагодарил Радия Хабирова и жителей Башкирии за работу.
Владимир Путин пообещал поддержать ряд крупных проектов республики. В частности, речь шла о создании портовой экономической зоны в Агидели, которая откроет возможности судоходного партнерства с Ираном и другими странами, реконструкции моста через Белую и строительстве путепроводов в Уфе, возведении нового здания госпиталя ветеранов войн и ремонте здания уфимского цирка. По словам Главы Башкирии, «ни одно предложение, с которым мы обратились к Владимиру Владимировичу Путину, не осталось без внимания».
2. Владимир Путин пригласил в Уфу зарубежных политиков и спортсменов.
Уфа и Башкирия в течение года не раз оказывались в центре внимания российского и международного сообщества благодаря президенту России. Так, в октябре 2023 года, выступая в Перми, на открытии ХI Международного форума «Россия — спортивная держава» Владимир Путин пригласил российские регионы и представителей зарубежных стран в Уфу на 450-летие столицы Башкирии, которое состоится в 2024 году. Глава государства напомнил участникам форума, что в следующем году Уфа примет форум «Россия — спортивная держава», и отметил, что она будет рада принять у себя гостей.
«В предстоящем году состоится форум “Россия — спортивная держава”. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. В 2024 году Уфа отметит своё 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — отметил Владимир Путин.
В ноябре президент России, находившийся с рабочим визитом в Астане, объявил, что ХХ юбилейный форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2024 году пройдет в Уфе. Приветствуя участников форума 2023 года, который принимал Казахстан, Владимир Путин пригласил их в Башкирию.
3. Башкирия успешно провела Х Форум регионов России и Беларуси.
«Мы понимаем, какая это честь и ответственность для Башкортостана. Уверяю вас, что мы сможем организовать это мероприятие на достойном уровне. Создадим все условия для того, чтобы мы могли встретиться и обсудить наши планы», — отметил Радий Хабиров во время форума 2022 года, приглашая гостей в Уфу.
Обещание было выполнено. На масштаб уфимского форума обратил внимание президент России Владимир Путин, отметивший, что в столицу Башкирии приехали около тысячи делегатов из России и Беларуси. Общее количество участников форума составило 4538 человек. Среди них было немало высоких гостей. Помимо председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, в Уфу приехали заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры России Ольга Любимова, министры правительства Беларуси, сенаторы и депутаты, руководители и представители около 60 регионов России и Беларуси, главы муниципалитетов и другие официальные лица. Все это оказало позитивное влияние на дальнейшее укрепление имиджа республики как внутри страны, так и в качестве одного из центров межрегионального и международного взаимодействия.
4. Башкирия продолжила поддержку бойцов СВО и их семей.
Как и в 2022 году, Башкирия продолжила активное участие в решении задач СВО. В эту работу включились оборонные предприятия, предприниматели, аграрии, предприятия разных отраслей экономики и рядовые жители республики. Башкирия отправила в зону СВО 105 гумконвоев. Продолжилось и формирование добровольческих подразделений, в частности — второго батальона имени Салавата Юлаева. Башкирия оперативно наладила систему помощи ветеранам СВО и их семьям в режиме «единого окна». В республике действуют центры поддержки, филиал фонда «Защитники Отечества».
Отметим, что Глава Башкирии в 2023 году неоднократно выезжал в зону СВО, где встречался с бойцами из Башкирии, чтобы посмотреть, как у них идут дела, выяснить, какая еще нужна помощь.
«Когда я навещаю воинов-земляков, всегда интересуюсь, как они устроились, как живут, есть ли потребность в чём-то. Мы были в блиндажах, внутри все обустроено, обшито деревом. Питание хорошее, одежда хорошая, есть необходимые предметы быта, оборудование — всё это очень важно», — сказал Радий Хабиров в беседе с военкорами.
В зону СВО в течение всего года не раз выезжали и другие члены управленческой команды республики, главы муниципалитетов, привозившие бойцам помощь с родины и слова поддержки земляков.
5. Единый день голосования — 2023.
10 сентября в Башкирии прошли масштабные выборы. В Единый день голосования жители республики выбрали 110 депутатов Госсобрания Башкирии VII созыва. Кроме того, прошли выборы в совет ЗАТО Межгорья, Чишминский и Приютовский поселковые советы, а также выборы депутатов 772 советов сельских поселений региона. Всего в ходе выборной кампании замещено 7135 депутатских мандатов (больше только в Московской области).
По данным ЦИК РБ, которые приводил «Башинформ», в голосовании приняли участие 51,82% избирателей республики. В выборах участвовали 9 региональных отделений политических партий. 5 парламентских партий и партия «Зеленые» выдвигали своих кандидатов и на выборах депутатов Государственного Собрания, и на муниципальных выборах, партия «Родина» — только в Государственное Собрание, партии «Пенсионеры за справедливость» и «Гражданская платформа» — только на муниципальных выборах. По итогам выборов убедительную победу одержала «Единая Россия», набравшая около 70% голосов избирателей и усилившая позиции в Госсобрании республики.
6. Новый созыв Госсобрания и «Башкортостан 3.0».
5 октября 2023 года в Башкирии состоялось первое заседание Госсобрания республики 7 созыва. Его спикером вновь избрали Константина Толкачева. Выступая перед парламентариями республики, Радий Хабиров объявил о переходе к строительству «Башкортостана 3.0». Речь идет о формировании векторов развития республики до 2030 года.
Радий Хабиров после первого заседания Госсобрания РБ седьмого созыва, отвечая на вопрос агентства «Башинформ», рассказал, почему принято решение о начале работы по программе «Башкортостан 3.0».
По мнению Радия Хабирова, для таких больших регионов, как Башкирия, необходимо прогнозировать развитие на 10−20 лет. Сегодня мир динамичен и изменчив, тем не менее следующая отправная точка к которой будет двигаться республика выбрана — это 2030 год.
«В программе “Башкортостан 3.0” мы покажем, какой будет экономика, социальная сфера, все будет с цифрами и фактами», — отметил Радий Хабиров.
Предполагается, что управленческая команда республики завершит работу над стратегической программой развития региона в ближайшие полгода.
7. Начала работу обновленная общественная палата региона.
В декабре 2023 года истек срок полномочий шестого состава общественной палаты Башкирии, в связи с чем сформирован и приступил к работе новый состав этого общественного органа, утвержденный Госсобранием. Встречаясь с новыми членами ОП, Радий Хабиров выразил уверенность, что его работа будет продуктивной.
«Общественная палата должна отвечать на вызовы времени. Появляются новые лица, яркие представители общественных движений. “Поэтому состав палаты обновился почти на 60 процентов”, -сказал Глава Башкирии. — Идёт специальная военная операция, и в состав общественной палаты вошли участники СВО, те, кто занимается информированием о ходе боевых действий, и те, кто помогает семьям наших бойцов. В целом считаю, что сформировался оптимальный состав палаты, в которой каждый — личность, у каждого своя история и свои достижения».
Радий Хабиров напомнил, что общественная палата РБ обладает правом законодательной инициативы, и призвал активнее использовать этот инструмент. Он выразил уверенность, что для предстоящих в 2024 году выборов президента России и Главы республики, палата подготовит достойный корпус общественных наблюдателей.
8. Прямая линия Радия Хабирова — 2023.
29 ноября состоялась традиционная прямая линия Главы Башкирии Радия Хабирова. За 3 часа 45 минут он ответил на 50 вопросов жителей республики. На прямую линию поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений, 115 звонков в ситуационный центр. Среди главных тем — поддержка участников СВО и членов их семей, дороги, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, промышленность, благоустройство, культура и спорт. Все вопросы, которые поступили на прямую линию Главы региона, будут рассмотрены, их передали в работу ответственным на местах — сотрудникам профильных министерств, ведомств, районных администраций. Радий Хабиров отметил, что простые вещи будут решаться моментально, более долгосрочные — взяты на контроль.
Прямая линия стала главным телесобытием дня 29 ноября, значительно опередив по охвату аудитории другие телевизионные проекты. По данным исследований компании МедиаХиллс, доля телесмотрения «Прямой линии» на одном только телеканале БСТ составила 22,5%, что почти в 2 раза больше аналогичных показателей традиционных лидеров вечернего прайм-тайма — программ «Сегодня» на НТВ, и «60 минут» на канале «Россия-1». Охват аудитории прямого эфира на БСТ составил почти 900 тысяч человек. Ранее «Башинформ» рассказывал о значимости коммуникации власти и общества.
9. Послание Главы Башкирии Госсобранию.
В соответствии с Конституцией Башкирии, глава региона 14 декабря обратился с традиционным ежегодным посланием к республиканскому Госсобранию. Он обозначил приоритеты развития республики на предстоящий год, сделав акцент на вызовах времени и перспективных задачах, касающихся всех направлений жизни региона: поддержки бойцов СВО и их семей, планов по жилищному строительству и благоустройству территорий, развитию экономики, здравоохранения и школьного туризма, строительству дорог и укреплению внешних связей. Подробнее о главных темах послания — здесь. Кроме того, Глава Башкирии предложил объявить 2024 -й Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, комментируя ключевые положения послания Главы Башкирии парламенту, назвал его «посланием консолидации общества и уверенности в завтрашнем дне».
10. Евросоюз внес Радия Хабирова в новый санкционный список.
Закономерным результатом поддержки президента Владимира Путина, масштабной работы по формированию башкирских батальонов и помощи Донбассу стало внесение Радия Хабирова в декабре 2023 года в очередной 12-й пакет санкций Евросоюза. Как следует из сопроводительного документа, Радий Хабиров был одним из первых губернаторов, посетивших новые регионы, а также призвал всех «заступиться» за президента страны. Также Радий Хабиров в качестве Главы Башкирии поддерживает, поощряет и публично одобряет специальную военную операцию против Украины, следует из пояснений к санкционному списку. Под санкции попали также ряд предприятий республики.
Радий Хабиров прокомментировал очередной недружественный шаг со стороны ЕС следующим образом.
«Во-первых, там приличная компания. И в этой компании не стыдно быть. Но на самом деле — это плохо. Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий. Считаю, что когда-то этот эпизод с санкциями будет восприниматься как не очень умная политика не очень умных людей. В Евросоюзе — 27 стран, а в мире — почти 200 стран», — сказал Глава Башкирии.