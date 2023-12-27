Первое дело о терроризме принял Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке

В Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке поступило первое уголовное дело о террористическом преступлении. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе суда, дело поступило из Чукотского автономного округа по части 2 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). К сожалению, что именно натворил обвиняемый — неизвестно, детали не разглашаются.
«В ноябре президент подписал закон о рассмотрении уголовных дел террористической деятельности всеми окружными и флотскими военными судами в соответствии с их юрисдикцией», — рассказали в пресс-службе суда.
В ведомстве объяснили, что ранее подобные дела рассматривали только Западный, Восточный, Южный и Центральный окружные военные суды.
В ближайшее время в Тихоокеанский флотский военный суд поступят другие уголовные дела о террористических преступлениях.