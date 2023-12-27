Первое дело о терроризме принял Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке

Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе суда, дело поступило из Чукотского автономного округа по части 2 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). К сожалению, что именно натворил обвиняемый — неизвестно, детали не разглашаются.