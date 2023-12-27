В мэрию, в управляйку и под суд: куда уходят министры и их замы в Хабаровском крае

Пока одни подсчитывают прибыли и убытки 2023 года, редакция любопытства ради и с использованием информации из открытых источников подытожила, куда уходят министры и их замы в Хабаровском крае. Почти аналогичный итог годом ранее подвели в публикации «Какими громкими уголовными делами и судами запомнился 2022 год в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО». Уделим внимание бывшим чиновникам, внимание к которым было приковано в 2023 году.
Экс-министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин
Олег Сутурин в марте 2023 года покинул пост руководителя министерства строительства, а в июне этого же года занял место руководителя департамента архитектуры и строительства Хабаровска. Ранее со стороны мэрии были заявления о том, что предыдущий руководитель ДАСиЗ Сергей Сергейчук был уволен из-за большого количества жалоб, поступавших от горожан. Тогда же стало известно о предложении, которое поступило экс-министру. Напомним, что причины его увольнения из министерства, которое он возглавлял полтора года, так и остались тайной за семью печатями. Ранее Олег Сутурин руководил краевым комитетом Госстройнадзора.
Для справки: Олег Сутурин отвечает за градостроительство и строительство в городе, в 2001 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Юриспруденция», а в 2007 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Экс-министр строительства Хабаровского края Олег Чурсин
Олег Чурсин возглавлял региональный минстрой с 2014 по 2015 год. После увольнения исчез из поля зрения и время спустя вновь появился уже в качестве директора набережной Комсомольска-на-Амуре. Он позарился на 17 миллионов рублей, но в его планы оказались посвящены правоохранители и сотрудники надзорных ведомств. В отношении директора было возбуждено уголовное дело в получении взятки. В январе 2023 года Центральный районный суд назначил ему лишение свободы на два года, а в декабре по решению Хабаровского краевого суда срок лишения свободы был увеличен до восьми лет. Отбывать наказание бывший министр будет в исправительной колонии строгого режима, его обязали вернуть 17 миллионов рублей.
Экс-заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Наталья Рехтина
Наталья Рехтина, по информации из открытых источников, занимала пост заместителя министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края — начальника управления развития и поддержки предпринимательства. В 2019 году она задекларировала годовой доход 1 698 282 рубля, год спустя цифра подросла почти до двух миллионов рублей. Судя по публикациям, где упоминается имя Натальи Рехтиной, в министерстве она проработала с 2019 по 2020 год. В реестре организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса на сайте мэрии она значится как врио генерального директора микрофинансовой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». Сегодня, согласно сведениям из открытых источников, Наталья Рехтина — руководитель управляющей компании «Талан-комфорт».
Заместитель министра транспорта Денис Пронкин
В последнюю неделю декабря 2023 года стало известно о задержании заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Дениса Пронкина. Его и руководителя «Хабаровскуправтодора» Евгения Зайцева обвиняют в получении взяток на 57 миллионов рублей. Фигуранты в период с 2022 по 2023 год получили от исполнительного директора фирмы часть взятки в виде денег в сумме не менее 29 миллионов рублей от общей суммы. Так была оценена благодарность за заключение контрактов в приоритетном порядке. Согласно документам нужно было отремонтировать автомобильные дороги в городе Советская Гавань.
Напомним, в 2020 году региональный минтранс был на слуху из-за задержания бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Михаила Прохорова. Он за деньги помогал в трудоустройстве в одно из краевых предприятий. В октябре 2021 года был осужден на 4,5 года колонии строгого режима и оштрафован на сумму 4 839 200 рублей.
Экс-замминистра минвостокразвития Александр Крутиков
Александр Крутиков, будучи в должности заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, оказался одним из участников скандала, связанного с компанией «Азия Лес». Бывший чиновник решился на превышение должностных полномочий при выделении субсидии предприятию. Участники комиссии и экс-замминистра подготовили заключение по заявке на этот проект, но в документах были не соответствующие действительности данные. После получения субсидии сроки по проекту нарушались и затягивались. Ущерб был оценен на сумму более 840 миллионов рублей. В марте 2023 года в Хабаровске завершился суд над экс-чиновником. Ему назначили четыре года и восемь месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
В конце года принято подводить итоги. Уходящий 2023 год богат на громкие судебные процессы и уголовные дела в отношении чиновников. Значит, можно отметить успешную работу силовых структур и правоохранительных органов, а также торжество правосудия. В другой стороны достижением для каждого может быть просто найденная по душе работа, без оглядки на высокие должности в прошлом.