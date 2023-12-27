В мэрию, в управляйку и под суд: куда уходят министры и их замы в Хабаровском крае

Олег Чурсин возглавлял региональный минстрой с 2014 по 2015 год. После увольнения исчез из поля зрения и время спустя вновь появился уже в качестве директора набережной Комсомольска-на-Амуре. Он позарился на 17 миллионов рублей, но в его планы оказались посвящены правоохранители и сотрудники надзорных ведомств. В отношении директора было возбуждено уголовное дело в получении взятки. В январе 2023 года Центральный районный суд назначил ему лишение свободы на два года, а в декабре по решению Хабаровского краевого суда срок лишения свободы был увеличен до восьми лет. Отбывать наказание бывший министр будет в исправительной колонии строгого режима, его обязали вернуть 17 миллионов рублей.