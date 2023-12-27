Итоги работы в 2023 году подвели на заседании Правительства Иркутской области

«Важно отметить, что в необходимом объеме средства будут направлены на мероприятия по развитию экономики региона. В этом году в Приангарье принято сразу несколько законопроектов по налоговым льготам, которые нацелены на стимулирование инвестиционной деятельности. Также важным направлением работы Правительства является поддержка муниципальных образований области. В целом в 2023 году в местные бюджеты направлено порядка 127 млрд рублей».