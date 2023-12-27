Итоги работы в 2023 году подвели на заседании Правительства Иркутской области

Совещание прошло под руководством Председателя Правительства региона Константина Зайцева. В течение года было проведено 11 заседаний регионального кабмина, на которых рассмотрели 51 вопрос.
На итоговом заседании рассмотрели несколько вопросов разных направлений. Так, министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун доложила о проекте закона об изменениях в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Это обусловлено изменением федерального законодательства и переходом с 1 января 2024 года на новую систему управления государственными программами.
Также рассмотрели вопрос изменения типа областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Региональный Семейный многофункциональный центр» с казенного на бюджетный. Это позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, расширить категорию граждан, которые смогут получить услуги. Члены Правительства поддержали инициативу министерства социального развития, опеки и попечительства.
Подводя итоги работы Правительства Иркутской области в 2023 году, Константин Зайцев особо подчеркнул: несмотря на риски, связанные с санкционным давлением в отношении России, экономика региона демонстрирует устойчивое развитие. Большую кропотливую работу Правительство проделало во взаимодействии с Законодательным Собранием по утверждению регионального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Было отмечено, что бюджет региона является сбалансированным, уровень государственного долга находится на экономически безопасном уровне. Сохранилась социальная направленность главного финансового документа региона, уточняет пресс-служба областного кабмина.
«Важно отметить, что в необходимом объеме средства будут направлены на мероприятия по развитию экономики региона. В этом году в Приангарье принято сразу несколько законопроектов по налоговым льготам, которые нацелены на стимулирование инвестиционной деятельности. Также важным направлением работы Правительства является поддержка муниципальных образований области. В целом в 2023 году в местные бюджеты направлено порядка 127 млрд рублей».
Глава Правительства региона отметил, что помимо прямой финансовой поддержки предусмотрены меры по стимулированию муниципалитетов к работе с собственной доходной базой. Благодаря внесенному Губернатором в Законодательное Собрание региона закону городские и муниципальные округа дополнительно получат часть доходов от применения упрощенной системы налогообложения. Уже в следующем году доходы местных бюджетов увеличатся на 2,2 миллиарда рублей.