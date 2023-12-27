Порядка 1,8 млн казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников.