В СВО участвуют 79 казаков из Хабаровского края

В СВО участвуют около 11,5 тысячи казаков. В их числе добровольцы, контрактниках и мобилизованные.
— Казаки заслужили право называться казачьими войсками России, потому что по примеру дедов и прадедов защищают Родину, — сказал Виталий Кузнецов.
Среди участников СВО есть представители Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийское ВКО) — более 700 человек, в том числе 79 — из окружного казачьего общества Хабаровского края. Государственными наградами отмечены восемь хабаровских казаков. Ранее в Хабаровском крае под руководством атамана Уссурийского казачьего войска Александра Агибалова прошли первые войсковые военно-полевые сборы. Для развития системы казачьего образования и казачьего молодежного движения заключено соглашение между ТОГУ и Уссурийским ВКО, а сам вуз вошел в ассоциацию казачьих вузов России.