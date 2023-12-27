В СВО участвуют 79 казаков из Хабаровского края

Среди участников СВО есть представители Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийское ВКО) — более 700 человек, в том числе 79 — из окружного казачьего общества Хабаровского края. Государственными наградами отмечены восемь хабаровских казаков. Ранее в Хабаровском крае под руководством атамана Уссурийского казачьего войска Александра Агибалова прошли первые войсковые военно-полевые сборы. Для развития системы казачьего образования и казачьего молодежного движения заключено соглашение между ТОГУ и Уссурийским ВКО, а сам вуз вошел в ассоциацию казачьих вузов России.