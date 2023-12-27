Беларусь продлила продэмбарго на товары из западных стран до конца 2024 года

«Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3−5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 “О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров”, — отмечено в документе.
Как сообщалось, постановлением правительства от 6 декабря 2021 года № 700 введено продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении Беларуси. Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.
В перечне запрещенных товаров — свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.