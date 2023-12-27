Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает пресс-служба президента.
Стороны обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках СНГ, обсудили актуальные вопросы региональной повестки.
Как отмечалось, в последние годы Узбекистан принимает активное участие в деятельности Содружества.
Республика присоединилась к более двум десятков органов отраслевого сотрудничества и 24 важным соглашениям в приоритетных сферах и отраслях.
Портфель проектов промышленной кооперации с компаниями из стран СНГ превысил $30 млрд и охватывает практически все отрасли.
В ходе нынешней встречи глава Узбекистана особо отметил необходимость кардинального расширения практического взаимодействия и повышения эффективности действующих институциональных механизмов сотрудничества в рамках СНГ.
На полях неформального саммита СНГ прошла встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
«Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Россию 5−7 октября этого года. Отмечена важность тесной межведомственной координации и практического взаимодействия в целях сохранения динамики роста товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации, в том числе на уровне регионов двух государств».
Стороны также обменялись мнениями по региональной повестке.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал что в ходе отдельных двусторонних встреч Путина с президентами Узбекистана и Казахстана речь шла и о сотрудничестве в газовой области, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, «(Оно) весьма и весьма успешно развивается. Достаточно эффективно “Газпром” реализовал проекты по реверсу».
В рамках культурной программы неформального саммита СНГ, Мирзиёев вместе с лидерами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана ознакомился с дворцово-парковыми комплексами города Санкт-Петербурга, посетил музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф».
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Для гостей подготовили концерт классической музыки и фольклорные выступления.