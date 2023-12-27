Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ

«Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Россию 5−7 октября этого года. Отмечена важность тесной межведомственной координации и практического взаимодействия в целях сохранения динамики роста товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации, в том числе на уровне регионов двух государств».