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Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ

Глава Узбекистана находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где вместе с лидерами стран Содружества подвел основные итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году и рассмотрел приоритетные задачи на предстоящий год.
Участие в неформальном саммите СНГ и встреча с Путиным — как прошел визит Мирзиёева в РФ
Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает пресс-служба президента.

Лидер Узбекистана, а также его коллеги из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении подвели основные итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году и рассмотрели приоритетные задачи на предстоящий год.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках СНГ, обсудили актуальные вопросы региональной повестки.

Как отмечалось, в последние годы Узбекистан принимает активное участие в деятельности Содружества.

Республика присоединилась к более двум десятков органов отраслевого сотрудничества и 24 важным соглашениям в приоритетных сферах и отраслях.

Портфель проектов промышленной кооперации с компаниями из стран СНГ превысил $30 млрд и охватывает практически все отрасли.

В ходе нынешней встречи глава Узбекистана особо отметил необходимость кардинального расширения практического взаимодействия и повышения эффективности действующих институциональных механизмов сотрудничества в рамках СНГ.

На полях неформального саммита СНГ прошла встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.

«Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Россию 5−7 октября этого года. Отмечена важность тесной межведомственной координации и практического взаимодействия в целях сохранения динамики роста товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации, в том числе на уровне регионов двух государств».

говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по региональной повестке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал что в ходе отдельных двусторонних встреч Путина с президентами Узбекистана и Казахстана речь шла и о сотрудничестве в газовой области, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, «(Оно) весьма и весьма успешно развивается. Достаточно эффективно “Газпром” реализовал проекты по реверсу».

В рамках культурной программы неформального саммита СНГ, Мирзиёев вместе с лидерами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана ознакомился с дворцово-парковыми комплексами города Санкт-Петербурга, посетил музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф».

Созданные в период XVIII—XIX вв.еков, все эти три исторических памятника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признаны шедеврами архитектуры и садово-паркового искусства.

Для гостей подготовили концерт классической музыки и фольклорные выступления.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир
СНГ