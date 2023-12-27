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Необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие — Шавкат Мирзиёев о формате СНГ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите глав государств СНГ, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Лидер Узбекистана заявил, что нужно кардинально расширять практическое взаимодействие в рамках содружества, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.
Необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие — Шавкат Мирзиёев о формате СНГ
Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В мероприятии участвовали лидеры России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении.

Непосредственно перед встречей участники саммита ознакомились с историческими памятниками Санкт-Петербурга, а уже за столом переговоров подвели итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году, рассмотрели задачи на будущий год и обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках структуры.

Глава нашего государства отметил, что необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие и повысить эффективность действующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ.

Отметим, что в последние годы Узбекистан принимает активное участие в работе содружества — наша страна присоединилась к более 20 органам отраслевого сотрудничества, 24 важным соглашениям в приоритетных сферах, а портфель проектов промышленной кооперации с компаниями из стран СНГ превысил 30 миллиардов долларов.

Кроме того, в рамках своего визита в Санкт-Петербург президент Узбекистана встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам октябрьского визита лидера Узбекистана в РФ.

Отмечалось, что для роста динамики товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации необходимо сохранить тесную межведомственную координацию и практическое взаимодействие. Также лидеры стран высказались по региональной повестке.

Шавкат Мирзиеев
СНГ
Путин Владимир