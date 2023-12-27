Необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие — Шавкат Мирзиёев о формате СНГ

Непосредственно перед встречей участники саммита ознакомились с историческими памятниками Санкт-Петербурга, а уже за столом переговоров подвели итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году, рассмотрели задачи на будущий год и обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках структуры.