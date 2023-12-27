Необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие — Шавкат Мирзиёев о формате СНГ

В мероприятии участвовали лидеры России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении.
Непосредственно перед встречей участники саммита ознакомились с историческими памятниками Санкт-Петербурга, а уже за столом переговоров подвели итоги многостороннего сотрудничества в 2023 году, рассмотрели задачи на будущий год и обменялись мнениями о перспективах развития многоплановых отношений в рамках структуры.
Глава нашего государства отметил, что необходимо кардинально расширить практическое взаимодействие и повысить эффективность действующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ.
Кроме того, в рамках своего визита в Санкт-Петербург президент Узбекистана встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам октябрьского визита лидера Узбекистана в РФ.
Отмечалось, что для роста динамики товарооборота и продвижения перспективных проектов кооперации необходимо сохранить тесную межведомственную координацию и практическое взаимодействие. Также лидеры стран высказались по региональной повестке.