Мажилис одобрил проект нового Бюджетного кодекса

«Бюджет, ориентированный на результат, означает, что каждый тенге бюджета должен быть направлен на достижение конкретного результата. Еще одним условием перехода на бюджет, ориентированный на результат, является открытость бюджетной информации и подотчетность перед населением. Разграничены зоны ответственности должностных лиц и участников бюджетного процесса. Теперь можно увидеть весь перечень документов, подлежащих публикации, и все виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства в соответствующих статьях».