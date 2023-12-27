Газификация, свои семена, сельский туризм и развитие промышленности: Большое интервью губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

В результате жители присоединяются к программе социальной догазификации — бесплатно проводят газ до границы своего земельного участка. Сегодня в крае воспользоваться программой могут владельцы свыше 123,5 тысяч домов — это самый большой показатель в стране, который ежегодно увеличивается. В настоящее время в работу уже приняли почти 70 тысяч заявок, газ подвели до границ 41 тысячи участков. Это по-настоящему уникальная программа работает по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Кроме того, бесплатно проведенная труба повысит стоимость участка, а последующее подключение в разы снизит затраты на отопление. К тому же, мы продолжаем компенсировать расходы на проведение работ внутри участка. Возвращаем до 105,5 тысяч рублей многодетным и малоимущим, пенсионерам, инвалидам, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам специальной военной операции, членам их семей, всего — 18 категориям жителей. Средства можно направить на проектирование сети, реконструкцию или строительство внутреннего газопровода, покупку и установку оборудования и прибора учета. Впервые эту меру ввели в прошлом году, и она уже показывает свою востребованность. В 2022 году ей воспользовались около 600 человек, в 2023 — более 4,5 тысяч жителей региона.