Газификация, свои семена, сельский туризм и развитие промышленности: Большое интервью губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

— Вениамин Иванович, это интервью всего за несколько дней до Нового года, как вы оцениваете текущий 2023-й год? Какие минусы видите, что еще нужно «дожать» и «подкрутить», а какими достижениями гордитесь особенно?
— Динамика развития Краснодарского края сегодня опережает средний уровень регионов. И если в 2022 году мы искали баланс, то в уходящем 2023-м — научились развиваться и зарабатывать в новых условиях.
Темпы роста ВРП оказались выше, чем мы осторожно планировали в начале года — 103%, хотя прогнозировали — 101%. А это и есть составляющая стабильности края, развитие всех сфер жизни региона.
Поток инвестиций в регион вырос и сейчас один из самых весомых в стране. Одномоментно реализуем свыше 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,8 триллиона рублей — рекордные для нас объемы. В перспективе они дадут более 103 тысяч новых рабочих мест.
Еще из хорошего — наши курорты по-настоящему стали круглогодичными. У нас сезон — всегда! Этот год еще не закончился, а мы уже установили рекорд по турпотоку — приняли почти 18 миллионов гостей. В зимний сезон ждем у себя более 2 миллионов туристов.
Наши аграрии, несмотря на капризы погоды, собрали достойный урожай и обеспечили качественной продукцией внутренний рынок. На полках магазинов края — преимущественно наши продукты. Каждая десятая булка хлеба в стране — из нашей пшеницы. Уверен, прокормим и себя, и соседей. Мы лидеры по производству российского вина и шампанского.
Краснодарский край взял курс на развитие промышленности. Мы ставили задачу — вернуть отрасли лидерские позиции в экономике. Сейчас очевидно, что это решение было стратегически верным. Рост в металлургии, фармацевтике, станкостроении, производстве стройматериалов позволил увеличить промышленные объемы почти до полутриллиона рублей. С 2016 года поддержку промышленности в регионе увеличили — с 14,4 миллиона до 2,6 миллиарда рублей. Благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки наши предприятия показывают устойчивость к любым вызовам. И в этом году мы получили уникальный результат: рост отраслей промышленности опережает многие другие. Уже сделано немало, но мы продолжим и дальше поддерживать отрасль.
Все эти рекорды были бы невозможны без поддержки нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Мы раскачали темпы социального строительства — возводим школы, детские сады, поликлиники и спортобъекты в небывалых прежде масштабах. За пять лет построили свыше 180 социальных объектов. И сегодня Краснодарский край — большая социальная стройка. В уходящем году возводили 16 школ и 29 детских садов, 10 ФАПов и 14 ВОПов. Здесь очевидно — делаем много, но при этом понимаем, что надо еще и еще. Поэтому останавливаться никто не собирается, только усиливаем работу в этом направлении.
То, что надо «дожать» и «докрутить» — на фоне бума социального строительства остается острым вопрос нехватки кадров в новых учреждениях. Мы стремимся привлечь специалистов в школы, больницы и поликлиники. Для этого используем самые разные меры поддержки. Так, устраиваем специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и «Земский учитель», строим дома для работников соцсферы. Также в регионе медикам, учителям и соцработникам предусмотрели субсидию 1 миллион рублей на первый взнос по ипотеке. Мы продлим эту меру и в 2024 году.
Еще одна важная для меня задача — сделать комфортнее жизнь на селе, чтобы никто не хотел уезжать из родных мест. Я благодарен людям, которые продолжают жить в наших станицах и хуторах. Да, реализация нацпроектов позволяют приблизить условия жизни там к городским. Мы последовательно выполняем задачи и продолжим создавать новые возможности для сельского населения.
Не смотря на сложности и препятствия, новые вызовы, с которыми сталкивается вся страна и наш край, мы решаем проблемы и идем дальше, растем и развиваемся.
— Наши читатели спрашивают, смог ли агропромышленный сектор Кубани перестроить свою работу и приспособиться к введенным против нас санкциям?
— Мы по-прежнему лидеры в сельхозпроизводстве страны. Это подтверждают цифры. Наши аграрии собрали 14,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 9,6 миллиона тонн — это пшеница. С хорошим результатом завершили уборку и риса, озимого рапса. Повторили прошлогодний рекорд по подсолнечнику — 1,3 миллионов тонн, урожай зерновой кукурузы превысил 2,2 миллионов тонн. Наши хозяйства собрали более 800 тысяч тонн овощей. Уже получили порядка 550 тысяч тонн плодов и ягод и свыше 270 тысяч тонн винограда. Результаты работы аграриев говорят о том, что несмотря на вызовы и санкции, нам удалось достичь прогнозных показателей практически по всем отраслям АПК. Мы смогли перестроиться на новые рельсы. И, более того, такие объемы позволяют наращивать переработку.
— Если продолжить тему замещения импортной продукции отечественной, скажите, смогли ли кубанские аграрии заменить зарубежный посевной материал отечественным?
— Оставаться гарантом продовольственной безопасности нам позволит только независимость от селекционного и генетического материала. Важнейшая задача, которая требует тщательного подхода, долгосрочных инвестиций и терпения.
Сегодня мы на 100% обеспечены кубанскими семенами пшеницы и риса, на 80% — сои, на 50% — кукурузы и на 40% — подсолнечника. При этом уже сейчас аграрии производят объем, который в полной мере может заменить импортный материал.
Да, пока еще сохраняется импортозависимость по семенам сахарной свеклы — это боль для аграриев всей страны. Мы видим конкретное решение проблемы. Приняли программу по импортозамещению в семеноводстве. В 2022 году совместно с «Первомайской селекционно-опытной станцией сахарной свеклы» заложили более 240 га семенников этой культуры. А значит, уже в следующем году будет весомый объем качественного семенного материала этой культуры. К тому же, мы компенсируем аграриям 70% затрат на покупку кубанских семян свеклы.
Сейчас край полностью независим от импорта по посадочному материалу плодовых культур. В 2023 году получим 7 миллионов штук сертифицированных саженцев, 4 миллиона из них высадят на территории края.
Тоже можно сказать и о виноградной лозе. С 2017 года создали 5 питомников. В 2024 году начнет работать шестой в районе Анапы мощностью 1 миллион саженцев в год. На проектную мощность предприятия выйдут к концу 2026 года, и ежегодно будут производить 9,3 миллионов саженцев.
— Многие ученые переживают из-за истончения плодородного черноземного слоя и утверждают, что если не принять меры уже сейчас, то скоро будет пройдена точка невозврата и этот слой будет утрачен. Как далеко, так сказать, до этой точки и что делается, чтобы этого не случилось?
— Я неоднократно говорил, на Кубани выгодно заниматься сельским хозяйством. Для этого есть все условия — хорошая земля, благоприятный климат, действенные меры господдержки аграриев. Фермерство может и должно быть прибыльным, но только не за счет уничтожения почвы. Сверх урожаи любой ценой — не нужны.
Основная задача — сберечь наш самый главный ресурс — плодородный чернозем и использовать его потенциал для выращивания экологически чистой продукции. Мы должны думать о наших детях и внуках. Краснодарский край стал одним из первых регионов в стране, принявший закон об обеспечении плодородия. По нему аграрии обязаны вносить органические удобрения — не менее 9 тонн на гектар пашни и высевать не менее 20% многолетних бобовых трав. Люцерна, соя, рапс, горох — это своего рода зеленые удобрения. Они оздоравливают почву, обогащают ее азотом. Уже через пару лет аграрии увидели результат — в тех районах, где соблюдали севооборот, урожайность стала выше.
С 2019 года из бюджета выделяем средства на возмещение затрат при проведении агрохимического обследования угодий. В 2023 году — 15 миллионов рублей, в 2024 году и далее планируем увеличить субсидию до 25 миллионов рублей. Кроме того, по нескольким видам господдержки предусмотрели возмещение части затрат хозяйствам на приобретение и внесение на поля удобрений, в том числе органических.
— Выступая перед аграриями, вы часто призываете их вступать в кооперативы. Что даст людям такая кооперация и почему вы так активно на этом настаиваете?
— Именно объединение позволит аграриям увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции и выйти на новые рынки. Уверяю, если бы это было не так, никакие уговоры и призывы не подействовали. Люди, работающие на земле, знают цену своему труду и в авантюры не пускаются. Они также хорошо понимают, один в поле не воин. Фермеру трудно в одиночку организовать замкнутый цикл производства, получить субсидии, а кооперативы все эти вопросы снимают. Объединение позволяет небольшим хозяйствам сокращать издержки и при этом сохранять свою независимость.
В настоящее время в крае 2,4 тысячи фермеров состоят в 160 кооперативах. Они показывают быструю динамику: за год увеличили выручку в 2,5 раза и на 76% — объемы продукции. Потенциал для дальнейшего развития сельхозкооперации огромный и мы готовы оказывать всяческую поддержку. Особенно в части переработки. Фермерам, чтобы успешно конкурировать с агрохолдингами, быть устойчивыми, надо выпускать не сырье, а готовый продукт с добавленной стоимостью. Необходимы технологические линии переработки. Это дорогостоящее оборудование. Только объединив усилия можно выйти на хороший результат. Со своей стороны, мы предприняли ряд мер: компенсируем кооперативам до 90% затрат на приобретение техники и оборудования. На поддержку начинающих кооперативов в 2023 году направили 55 миллионов рублей. А по новой программе «Опорный фермер» кооперативы, могут рассчитывать на 5 миллионов рублей субсидий.
— Есть ли планы по развитию сельского туризма в Краснодарском крае?
— Сельский туризм одно из наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений. У нас в крае более 100 объектов сельского туризма.
Кроме того, в Краснодарском крае создан первый в стране национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края». В него входит более 100 виноделен, гастрообъектоы, гостиниц. Этой осенью в крае в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» провели всероссийский фестиваль «Черноморская винная неделя». Он стал настоящим праздником, объединившим все достижения винного и сельского туризма.
Есть сдерживающий фактор развития сельского туризма — запрет строительства туристской инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения. Требуются соответствующие изменения в законодательстве. Этот вопрос сейчас рассматривают на федеральном уровне. Мы, как ведущий туристический и сельскохозяйственный регион, внесли свои предложения и принимаем самое активное участие в проработке.
— Давайте поговорим о мусоре. Насущный и важный для людей вопрос. Во-первых, что с полигоном в станице Полтавской? Во-вторых, появятся ли на Кубани новые комплексы по переработке ТБО?
— Краснодарский край, как главный всероссийский курорт и здравницу, ежегодно посещают десятки миллионов туристов. Регион динамично развивается, многие переезжают к нам на постоянное место жительства. Все это оказывает существенную нагрузку на инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами.
Понимаю, что никто не хочет жить рядом с полигоном и всегда принимаю сторону жителей, но для решения вопроса мы должны прийти к «золотой середине» — создавать новые объекты, которые будут отвечать самым современным экологическим требованиям, не вызовут нареканий со стороны жителей и экспертов. Рассчитываем в этом и на поддержку региональных операторов, потому что вывоз мусора — не только высокомаржинальный бизнес, но и большая социальная ответственность. Продолжим работать именно с такими компаниями, готовыми вкладывать в развитие инфраструктуры.
Что касается вопроса про полигон в станице Полтавской. Сейчас полигон закрыт. Это моя принципиальная позиция и как губернатора, и как человека. Проблема решена благодаря инициативности жителей, которые обращались ко мне, и в их интересах.
Благодаря нацпроекту «Экология» к 2030 году рассчитываем прийти к тому, чтобы 100% отходов проходили сортировку и 50% из них подвергались переработке. Для достижения этих показателей в том числе планируем создавать экопромпарки, которые займутся переработкой вторичных материалов. Также важно развивать экотехнопарки, на их территории будут компостировать сортированный мусор.
С 2022 по 2024 год рекультивируем 4 крупных закрытых полигона в Кабардинке, Краснодаре, Горячем Ключе, Славянке-на-Кубани общей площадью более 40 гектаров. Это очень дорогостоящие мероприятия — общая сумма федеральных субсидий составляет почти 1 млрд рублей, также выделаем 340 млн рублей краевых и 7 млн рублей муниципальных средств.
— На Кубани активно проводят газ даже в самые отдаленные населенные пункты. В настоящее время, какой процент газифицированных домов на Кубани. Каких результатов достигнет край в ближайшие годы?
— Нам удалось набрать хорошие темпы газификации — за последние 5 лет ее уровень вырос более чем на 8% и сейчас составляет 86%, что выше, чем в среднем по России. Но в регионе все еще остаются негазифицированные населенные пункты. В основном они находятся в труднодоступной местности со сложным рельефом. Делаем все, чтобы газ был в домах всех жителей края, и постепенно движемся к стопроцентной отметке. Только в этом году из краевого бюджета направили 1 миллиард рублей на строительство 185 километров газопроводов, привлекаем и внебюджетные источники. За этой работой стоит повышение качества жизни в районах. Потому что переход на природный газ, особенно в сельской местности, позволяет улучшать инфраструктурные условия, сдерживать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, решать многие бытовые и социальные вопросы. Параллельно проводим газораспределительные сети и внутри поселений, так, в этом году построили около 230 км.
В результате жители присоединяются к программе социальной догазификации — бесплатно проводят газ до границы своего земельного участка. Сегодня в крае воспользоваться программой могут владельцы свыше 123,5 тысяч домов — это самый большой показатель в стране, который ежегодно увеличивается. В настоящее время в работу уже приняли почти 70 тысяч заявок, газ подвели до границ 41 тысячи участков. Это по-настоящему уникальная программа работает по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Кроме того, бесплатно проведенная труба повысит стоимость участка, а последующее подключение в разы снизит затраты на отопление. К тому же, мы продолжаем компенсировать расходы на проведение работ внутри участка. Возвращаем до 105,5 тысяч рублей многодетным и малоимущим, пенсионерам, инвалидам, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам специальной военной операции, членам их семей, всего — 18 категориям жителей. Средства можно направить на проектирование сети, реконструкцию или строительство внутреннего газопровода, покупку и установку оборудования и прибора учета. Впервые эту меру ввели в прошлом году, и она уже показывает свою востребованность. В 2022 году ей воспользовались около 600 человек, в 2023 — более 4,5 тысяч жителей региона.
Благодаря решению Президента России бесплатная газификация распространяется не только на частные дома, но и социальные объекты, первый из которых мы подключили в октябре. Им стал офис врача общей практики в хуторе Песчаном Тбилисского района. Сегодня распространяем эту программу на всю территорию региона, изучаем потенциал, составляем планы. Уже приняли более 40 заявок по социальным объектам, заключили 28 договоров, 23 из них — на стадии реализации, по семи объектам газопроводы подвели до границ участка.
— По нацпроектам за несколько лет привели в порядок в станицах и поселках парки и скверы. В каком направлении продолжится благоустройство? Какой процент территорий уже охвачен?
— Я сам станичный житель и всегда говорю, что у людей каждого поселения, особенно небольшого, обязательно должна быть возможность семейного отдыха в благоустроенных скверах и парках. Сегодня, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», принятому по решению президента, у нас есть такая возможность — развивать и делать комфортными даже самые маленькие и отдаленные хутора. Всего за пять лет с 2019 года в Краснодарском крае благоустроили 1300 территорий. На это из бюджетов всех уровней направили более 10 миллиардов рублей. Обновляем парки и скверы, площади и набережные, центральные улицы и зоны отдыха. В этом году новый облик получили 142 общественных пространства.
Важно, что территории обновляют с учетом пожеланий жителей, как и сами обновляемые зоны отдыха выбирают по результатам голосования. Кубанцы хотят, чтобы рядом были комфортные парки, скверы, места для прогулок и отдыха, поэтому традиционно принимают активное участие во всероссийском голосовании по благоустройству — ежегодно показывают один из лучших результатов в стране. В 2023 году свой выбор сделали около 700 тысяч человек. Активнее всего были жители Сочи, Краснодара, Новороссийска, Армавира и Анапы. Владимир Владимирович Путин поручил продлить нацпроект «Жилье и городская среда» до 2030 года. А это значит, что современных и комфортных территорий в наших городах, станицах и хуторах станет еще больше.
— Вениамин Иванович, еще небольшой блиц вопросов от «Комсомолки». В этом году кубанская столица отметила 230-летие, а когда вы последний раз прогуливались по Краснодару? И вообще на ваш взгляд, какой дух у крайцентра? Чем радует Краснодар, а чего не хватает?
— Краснодарский край — это про традиции, хлебосольное гостеприимство и взаимовыручку. И ее столица этому хороший пример. Каждый год Краснодар становится лучше, современнее. В этом большая заслуга многих поколений краснодарцев, которые любят свой город и по праву гордятся своим домом, сохраняют и приумножают богатое культурное наследие и память о героическом прошлом. Возвращаясь к вопросу, времени на прогулки по городу особо нет. Но есть рабочие объезды. А после них — нарезка задач, чтобы город менялся в лучшую сторону и процветал. Краснодар активно прирастает новыми жителями, а, значит, по-прежнему актуальны вопросы комплексной застройки, создание качественной и удобной городской и транспортной инфраструктуры, озеленения, повышения уровня работы систем образования и здравоохранения. Задача власти — создавать условия для повседневного комфорта жизни горожан и гостей.
— Часто устаёте? Или уже привыкли к рабочему режиму 24 на 7?
— Пост губернатора предполагает максимальную мобилизацию сил и ответственность, прежде всего, перед жителями Краснодарского края и Президентом нашей страны. Необходимость быть включенным в круглосуточном режиме — для меня это не только долг, но, если говорить честно, уже мой образ жизни. Есть задачи, их необходимо выполнять, не смотря ни на что.
— Как вы обычно празднуете Новый год? И как проведете зимние каникулы? Не на работе, надеюсь?
— Зимние каникулы — по обстоятельствам. Хотелось бы дома, но дело не ждет. Сам праздник отмечаю в семейном кругу, с родными. Наверное, как и большая часть жителей нашего края. Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. И читателям «Комсомолки» желаю — пусть ваши близкие будут вам опорой и поддержкой. Успехов и всего самого доброго в Новом году!