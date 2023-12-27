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Чемезов сообщил о дроне «Суперкам» и повышении огневой мощи «Арматы»

В России создан новый беспилотник серии «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сейчас он проходит испытания. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».
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Источник: Reuters

«Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. “Суперкам”-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — уточнил он.

Помимо этого, специалисты «Ростеха» ведут работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 «Армата».

«Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения», — сказал Чемезов. По его словам, экипаж танка располагается в отдельной броневой капсуле.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов. Он призвал привлечь к их производству высокотехнологичные частные компании.