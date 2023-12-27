Чемезов сообщил о дроне «Суперкам» и повышении огневой мощи «Арматы»

«Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. “Суперкам”-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — уточнил он.
Помимо этого, специалисты «Ростеха» ведут работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 «Армата».
«Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения», — сказал Чемезов. По его словам, экипаж танка располагается в отдельной броневой капсуле.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов. Он призвал привлечь к их производству высокотехнологичные частные компании.