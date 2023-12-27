«У нас не очень хорошие новости»: Мавлиев анонсировал ремонт старого Затонского моста в Уфе

В Уфе планируют отремонтировать старый Затонский мост. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
— Мы обследовали его состояние, и у нас не очень хорошие новости. Там было старое строительное решение, и мы в ближайшее время вынуждены будем выйти на его ремонт, — заявил сити-менеджер.
Напомним, на прошлой неделе в Уфе запустили движение по Зининскому путепроводу. Власти сообщили, что все работы на объекте завершены. На путепроводе открыли все четыре полосы движения — по две в каждую сторону.