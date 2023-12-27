Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде

Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили «ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику».
По его словам, первая опция была связана с координатами объекта, и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам.
«Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон “О международных договорах”, Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия», — сказал спикер парламента.
Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.