Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде

Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.