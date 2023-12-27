Мэр Омска Шелест сообщил об изменениях на популярных автобусных маршрутах

— на маршруте № 21 «ДСК-2 — Кожзавод» будет увеличено количество автобусов среднего класса с 6 до 7 единиц подвижного состава;
— на маршруте № 23 «Пос. Чкаловский — 12-й микрорайон — ТЦ “МЕГА” количество автобусов будет увеличено в будние дни с 2 до 5 единиц среднего класса, в выходные дни — с 2 до 3 единиц среднего класса. При этом для сохранения транспортного сообщения центра города с улицей Ватутина и остановочным пунктом “Березовая роща” схема маршрута № 23 будет изменена путем организации проезда автобусов в прямом и обратном направлении по улицам Дмитриева, Ватутина до конечной остановки “Ул. Ватутина”. Проезд автобусов к ТЦ “МЕГА” и следование по улице Конева (на участке от улицы 70 лет Октября до улицы Ватутина) из схемы маршрута исключается;
— на маршруте № 51 «СНТ “Заря-3” — СНТ “Березка” вместо 20 автобусов малого класса, следующих по улице М. Жукова, будет организована работа 18 автобусов среднего класса с проездом автобусов через центральную часть города;
— на маршруте № 59 «Биофабрика — пос. Ермак — ОНПЗ» для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона, расположенного в границах улиц 1-й Учхозная, 1-й Заречная, в будние и выходные дни будет организована работа 4 автобусов среднего класса со следованием до конечной остановки «Улица 1-я Учхозная»;
— на маршруте № 64 «Ул. Дергачева — пос. Дальний» вместо 15 автобусов среднего класса будет организована работа 10 автобусов большого класса. Перевозки будет осуществлять муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 8»;
— на маршруте № 72 «Пос. Чкаловский — микрорайон Амурский-2 (пос. Степной СНТ “Ивушка”)» количество автобусов среднего класса будет увеличено с 20 до 22 единиц подвижного состава.