Мэр Омска Шелест сообщил об изменениях на популярных автобусных маршрутах

— на маршруте № 23 «Пос. Чкаловский — 12-й микрорайон — ТЦ “МЕГА” количество автобусов будет увеличено в будние дни с 2 до 5 единиц среднего класса, в выходные дни — с 2 до 3 единиц среднего класса. При этом для сохранения транспортного сообщения центра города с улицей Ватутина и остановочным пунктом “Березовая роща” схема маршрута № 23 будет изменена путем организации проезда автобусов в прямом и обратном направлении по улицам Дмитриева, Ватутина до конечной остановки “Ул. Ватутина”. Проезд автобусов к ТЦ “МЕГА” и следование по улице Конева (на участке от улицы 70 лет Октября до улицы Ватутина) из схемы маршрута исключается;