Глава Минфина призвал казахстанцев не паниковать

«Это дополнительные пенсионные и социальные отчисления, заработная плата, это как раз-таки нереализованные инвестиционные проекты. Поэтому я призываю граждан не паниковать. Я еще раз говорю — Комитет государственных доходов и Минфин не собираются какими-то репрессивными методами поступать. Мы только выполняем законные требования. Мы даем возможность всем тем лицам, которые даже ошибочно заполнили, дополнительно сдать декларации, никто не собирается сразу же их штрафовать. Наша задача — обелить рынок».