Могут ли убрать авторство Назарбаева из гимна Казахстана, ответил Кошанов

В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой. Новый государственный гимн был принял в 2006 году — его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.