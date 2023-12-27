Могут ли убрать авторство Назарбаева из гимна Казахстана, ответил Кошанов

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов ответил сегодня на вопрос журналистов о том, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Республики Казахстан.
«Такой вопрос не стоит на повестке дня на сегодня. Время покажет», — ответил Кошанов.
Тогда журналисты задали другой вопрос: достоин ли Назарбаев, по его мнению, быть автором гимна нашей страны.
«В свое время было принято такое решение», — ответил спикер мажилиса парламента РК.
Ранее стало известно, что имя Нурсултана Назарбаева уберут из названия одного из крупных университетов страны. Также недавно в своей новой книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» первый президент Казахстана поделился своим отношением к отмене закона о Елбасы.
По информации на официальном сайте Акорды, в истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды — в 1992 и в 2006 годах. Авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди.
В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой. Новый государственный гимн был принял в 2006 году — его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.
Таким образом, гимн Казахстана был утвержден на совместном заседании палат парламента 6 января 2006 года.