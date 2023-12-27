Какой ты, к черту, министр: Глава МИДЕИ владеет особняком за один с лишним млн евро, а руководитель МВД — квартиркой всего за две тысячи евро — какая недвижимость у чиновников в Молдове

Лидером рейтинга стал министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску. Интересно то, что в декларации он не указал себя владельцем какой-либо недвижимости. Зато у его родных три квартиры и одна вилла общей стоимостью 23,06 млн леев. Их апартаменты стоят 414,4 тыс. леев, £250 тыс. (5,6 млн леев) и €793,1 тыс. (почти 15,4 млн леев). Вилла, принадлежащая одному из членов его семьи, стоит €85 тыс. (около 1,7 млн леев).