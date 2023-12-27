Какой ты, к черту, министр: Глава МИДЕИ владеет особняком за один с лишним млн евро, а руководитель МВД — квартиркой всего за две тысячи евро — какая недвижимость у чиновников в Молдове

Какой недвижимостью владеют молдавские министры.
Лидером рейтинга стал министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску. Интересно то, что в декларации он не указал себя владельцем какой-либо недвижимости. Зато у его родных три квартиры и одна вилла общей стоимостью 23,06 млн леев. Их апартаменты стоят 414,4 тыс. леев, £250 тыс. (5,6 млн леев) и €793,1 тыс. (почти 15,4 млн леев). Вилла, принадлежащая одному из членов его семьи, стоит €85 тыс. (около 1,7 млн леев).
Премьер-министр Дорин Речан занял второе место в нашем топе. У него есть дом за 4,5 млн леев, вилла за €55 тыс. и другая недвижимость за 65 тыс. леев. Всего его недвижимость стоит 5,63 млн леев.
У министра экономического развития и цифровизации Думитру Алайбы, который третий в рейтинге, квартира за €110 тыс. (2,13 млн леев). При этом у его родных жилой дом за €30 тыс. (582,4 тыс. леев) и две квартиры за €50,6 тыс. (982,4 тыс. леев) и €80 тыс. (1,6 млн леев). Общая стоимость их недвижимости составляет 5,25 млн леев.
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он и его родные владеют домом, который стоит 4,72 млн леев.
Министр по реинтеграции Олег Серебрян владеет квартирами на 3,45 млн леев. Так, лично ему принадлежит квартира за 495 тыс. леев. Еще две квартиры за 1,81 млн леев и €59 тыс. (1,15 млн леев) он делит наполовину со своими родными по первой линии. Итого у Серебряна и его родных недвижимость на 3,47 млн леев.
Министр обороны Анатолий Носатый владеет недвижимостью на 1,97 млн леев. Это две квартиры за 1,5 млн леев и 249,5 тыс. леев, гараж за 143,8 тыс. леев и другие помещения на 30 тыс. леев.
Министр культуры Сергей Продан и его жена делят между собой четыре квартиры. Их общая стоимость 1,57 млн леев. Согласно декларации, квартиры его семьи стоят: 269,5 тыс. леев, 190,6 тыс. леев, 176,7 тыс. леев и €48,4 тыс. (940,6 тыс, леев).
У министра финансов Петру Ротару есть дом, который стоит 1,5 млн леев.
Министру окружающей среды Иорданке-Родике Иорданов принадлежит коммерческое помещение за 272,3 тыс. леев, вилла за 168,1 тыс. леев и дом за 69,1 тыс. леев. У ее родных есть коммерческое помещение, которое стоит 852,7 тыс. леев, а также два дома стоимостью 0 леев, полученные в наследство. Всего недвижимость семьи Иорданов стоит 1,36 млн леев.
Министр образования Дан Перчун наполовину владеет двумя квартирами. Цена каждой — 480 тыс. леев и 630 тыс. леев., а их общая стоимость — 1,11 млн леев.
Согласно документу, у министра энергетики Виктора Парликова нет недвижимости. Тем не менее у его близкого родственника квартира за 450,37 тыс. леев.
У министра юстиции Вероники Михайлов-Морару тоже нет собственной недвижимости, но у родных есть квартира и другая недвижимость общей стоимостью 440,64 тыс. леев. Их апартаменты стоят 418,64 тыс. леев, а другое помещение — 22 тыс. леев.
В декларации министра здравоохранения Аллы Немеренко указана одна квартира, которая стоит 420 тыс. леев.
Министр сельского хозяйства Владимир Боля владеет наполовину жилым домом стоимостью 261,58 тыс. леев.
На главу МВД Адриана Ефроса не записано никакой недвижимости, зато у его жены Павлины есть дом за 40,9 тыс. леев и другая недвижимость на 12 тыс. леев. Общая стоимость ее владений составляет 52,6 тыс. леев. Все это она получила в наследство в 2018 году.
Самая дешевая недвижимость у родных министра труда Алексея Бузу, ее цена — 0 леев. В декларации написано «Я не владелец, это не является ограничением». Как выяснилось, Бузу якобы снимал у кого-то это помещение бесплатно.
Вот как выглядит топ самой дорогой и дешевой недвижимости министров:
- Глава МИДЕИ Нику Попеску — 23,06 млн леев.
- Премьер-министр Дорин Речан — 5,63 млн леев.
- Министр экономического развития Думитру Алайба — 5,25 млн леев.
- Министр инфраструктуры Андрей Спыну — 4,72 млн леев.
- Министр по реинтеграции Олег Серебрян — 3,47 млн леев.
- Министр обороны Анатолий Носатый — 1,97 млн леев.
- Министр культуры Сергей Продан — 1,57 млн леев.
- Министр финансов Петру Ротару — 1,5 млн леев.
- Министр окружающей среды Иорданка-Родика Иорданов — 1,36 млн леев.
- Министр образования Дан Перчун — 1,11 млн леев.
- Министр энергетики Виктор Парликов — 450,37 тыс. леев.
- Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару — 440,64 тыс. леев.
- Министр здравоохранения Алла Немеренко — 420 тыс. леев.
- Министр сельского хозяйства Владимир Боля — 261,58 тыс. леев.
- Глава МВД Адриан Ефрос — 52,6 тыс. леев.
- Министр труда Алексей Бузу — 0 леев.
Источник: telegra.ph.