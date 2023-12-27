В правительстве Пермского края прокомментировали новые обыски УФСБ

27 декабря сотрудники УФСБ по Пермскому краю нагрянули в минимущества региона. По данным источника URA.RU, оперативников управления интересовала схема приобретения краевыми властями санатория «Гармония». Уголовное дело, касающееся покупки объекта, было возбуждено в конце ноября. В УФСБ считают, что санаторий был приобретен по завышенной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). В рамках расследования дела обыски проводились также в региональных министерствах закупок и социального развития.