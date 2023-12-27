В Австрии не верят, что Украина и Молдавия вступят в ЕС в ближайшие годы

При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.