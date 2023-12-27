Итоги 2023 года. Что приобрёл и что потерял Петербург

Достигли триллиона.
Уже в ноябре 2023 года (как и в прошлом году) поступления в бюджет Петербурга достигли 1 трлн рублей.
Положительная динамика позволила скорректировать в бóльшую сторону доходную часть бюджета (до 1 трлн 97 млрд рублей). Значительная часть поступлений — это налоги, которые заплатили петербургские бизнесмены и горожане. Остальные 3,5% дохода — межбюджетные трансферты.
Громкое дело.
Одно из самых громких преступлений 2023 года — взрыв в кафе на Васильевском острове, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, травмы различной степени тяжести получили свыше 50 человек.
Всё произошло 2 апреля — 26-летняя Дарья Трепова* (*Росфинмониторинг внёс Трепову в перечень экстремистов и террористов) пришла на творческую встречу с Татарским и захватила с собой презент: гипсовый бюст мужчины, покрытый золотой краской. Подарок Татарский осмотрел и поставил рядом с собой на стол. В бюсте оказалось взрывное устройство. Трепову задержали вместе с её знакомым Дмитрием Касинцевым, который укрывал её от правоохранительных органов в своей квартире.
Сейчас в Петербурге идёт суд. Трепова находится в СИЗО, а Касинцев под домашним арестом. Заказчики преступления всё ещё на свободе и, вероятно, остаются на территории Украины.
Трепова своей вины в теракте не признаёт — она уверяет, что не знала о бомбе внутри гипсовой статуэтки. Сторона обвинения иного мнения, и в качестве доказательств приводят и поведение Треповой, и даже тот факт, что дату убийства она называла не иначе как «День Х» и «День пиротехники». Вероятно, суд огласит приговор в следующем году.
Самый большой стадион.
В конце ноября в Санкт-Петербурге прошёл тестовый матч на новой «СКА Арене». Комплекс появился на месте сноса легендарного СКК и стал самым крупным хоккейным стадионом Европы, забрав это звание у стадиона Праги.
Питерскую ледовую арену возвели за 36 месяцев и 60 млрд рублей. «СКА Арена» рассчитана на 21,5 тыс. болельщиков, а её общая площадь доходит до 180 тыс. квадратных метров. Помимо главной арены здесь есть малая ледовая арена, а также 25-метровый бассейн, помещения для фитнеса. На площадке можно будет проводить соревнования по 20 видам спорта, а ещё использовать как концертную площадку и место для форумов и турниров.
Новая ледовая арена стала самым крупным объектом, введённым в эксплуатацию в этом году. Из других достижений в сфере строительства — благоустройство 72 общественных пространств, а также 210 объектов общегражданского назначения, в том числе 27 школ и садиков, более 10 объектов здравоохранения и спорта.
Утраты года.
В минувшем году в Петербурге не стало народного артиста СССР, выдающегося дирижёра Юрия Темирканова.
Маэстро скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Вклад Темирканова в искусство сложно переоценить — почти всю свою жизнь он работал в Ленинграде, представлял Россию на престижных конкурсах и поддерживал молодых исполнителей, учредив именную премию. В начале нулевых основал благотворительный Международный фонд культурных инициатив.
«Для всех нас он останется примером дирижёра высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества», — уверен губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ещё одна утрата — смерть известного журналиста и писателя Андрея Константинова. Он скончался у себя дома 13 декабря в возрасте 60 лет. Андрей Дмитриевич практически всю свою жизнь посвятил журналистике и был основателем ряда электронных СМИ. Активно участвовал в жизни журналистского сообщества, был одним из авторов идеи главного профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо». Широкой публике Константинов известен как автор «Бандитского Петербурга».
В 2023 году не стало также Владимира Гронского, директора Российской Национальной библиотеки. Осенью скончался бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. А в начале года в возрасте 90 лет умер композитор Александр Колкер, автор песни «Стоят девчонки».
Стартовала ВСМ.
В практическую плоскость перерос проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.
Общие инвестиции в строительство ВСМ оцениваются в 1,7 трлн рублей. Запуск движения по высокоскоростной магистрали Петербург — Москва пока относят к 2030 году.
В числе победителей.
Из приятных новостей — проекты Санкт-Петербурга получили три Гран-при на Международной туристической премии Russian Event Awards 2023. Ещё два проекта завоевали третьи места.
Первый Петербург и в спорте — в мае 2023 года футбольный клуб «Зенит» уже пятый раз подряд стал лучшим в стране.
Наши петербургские красавицы тоже первые — 22-летняя Маргарита Голубева победила в конкурсе «Мисс Россия 2023». Помимо короны и миллиона рублей девушка получила право представлять страну на международных конкурсах. Любопытно, что петербурженка мечтала о победе с 16 лет. Сейчас она учится в Российской таможенной академии по специальности «таможенное дело», увлекается музыкой, даже участвовала в музыкальных телевизионных конкурсах.
Петербуржцы первые и в науке — уроженец Ленинграда Алексей Екимов получил Нобелевскую премию за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, известных как квантовые точки. Своё образование и первые шаги в науке он сделал в Ленинграде, а в 1990-е годы уехал в США, где и живёт до сих пор.
Граница на замке.
В 2023 году ухудшились отношения с нашими соседями, Финляндией. Впервые с 1967 года в Петербурге закрылось финское генеральное консульство.
В распоряжении финских дипломатов находились два здания: одно новое, построенное напротив Спасо-Преображенского собора, где и располагается консульство, и второе на улице Чайковского. Последнее было открыто ещё во время советской власти, в рамках восстановления дипломатических отношений двух стран после Второй мировой войны. Здесь до переезда в новое здание находилось консульство, а теперь — резиденция финского генконсула.
Более того, в конце года закрылись и КПП на границе Северо-Запада и Суоми. Официальная версия — наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые через российский Cевер ринулись в Европу. Закрытие КПП вызвало споры и митинги в Хельсинки — на главную площадь столицы вышли сотни человек, которые выступили против решения финских властей. Люди отмечают, что теперь могут с трудом добраться до родственников, которые остались в России.
А после вступления Финляндии в НАТО было решено воссоздать упразднённый в 2010 году Ленинградский военный округ. Такое решение озвучил президент Владимир Путин.
«Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? У нас были самые добрые, самые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут».
Мнение эксперта. Политолог Дмитрий Солонников:
"В 2023 году Петербург жил насыщенной жизнью, и заканчиваем мы год позитивно. Бюджет превысил триллион рублей, продолжалось строительство социальных объектов, детских площадок, общественных пространств.
Петербург сохранил за собой статус неформальной дипломатической столицы — у нас вновь прошли крупные международные мероприятия, а второй саммит Россия — Африка заметил весь мир. Но не обошлось и без сложностей. Несмотря на то, что город закупил много уборочной техники, не везде справляются с уборкой снега и наледи. Кроме того, проблемной зоной остаётся общественный транспорт. В 2023 году нам не обещали ввода новых станций, но уже в 2024-м анонсирован ввод сразу нескольких. Ожидаем, что введут их в срок. Что касается принятия Генплана Петербурга, где метрополитен развивается огромными темпами к 2040 году, — ну, это интересно. Но отношусь с долей скепсиса".