Итоги 2023 года. Что приобрёл и что потерял Петербург

Более того, в конце года закрылись и КПП на границе Северо-Запада и Суоми. Официальная версия — наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые через российский Cевер ринулись в Европу. Закрытие КПП вызвало споры и митинги в Хельсинки — на главную площадь столицы вышли сотни человек, которые выступили против решения финских властей. Люди отмечают, что теперь могут с трудом добраться до родственников, которые остались в России.