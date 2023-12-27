В мэрии Новосибирска прокомментировали слухи об отставке Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть продолжает работать на своем посту. Информация о его возможной отставке появилась в нескольких местных Telegram-каналах. Источники, конечно, остались анонимными.
Авторы указывают, что Анатолий Локоть отменил свое участие в нескольких новогодних мероприятиях, а также эфир на радио, в котором планировал подвести итоги.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов прокомментировал ситуацию изданию «АиФ-Новосибирск». Он указал, что никаких официальных документов об увольнении нет.
По словам Черепанова, Анатолий Локоть сейчас находится на работе и поздравляет спасателей МАСС.
Напомним, что градоначальник победил на выборах в 2014 году. Он выдвигался от КПРФ. Вторую победу Локоть одержал в 2019 году. Политик на протяжении двух сроков руководит Новосибирском. А в 2023 году в городе отменили прямые выборы мэра.