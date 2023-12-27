В мэрии Новосибирска прокомментировали слухи об отставке Анатолия Локтя

Напомним, что градоначальник победил на выборах в 2014 году. Он выдвигался от КПРФ. Вторую победу Локоть одержал в 2019 году. Политик на протяжении двух сроков руководит Новосибирском. А в 2023 году в городе отменили прямые выборы мэра.