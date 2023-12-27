Кошанов о поездке Назарбаева в Москву: это его права, причин для беспокойства нет

Вопрос о двоевластии журналисты задали Кошанову в связи с недавними мероприятиями с участием Нурсултана Назарбаева — это седьмое заседание «Астана Клуба», а также частная встреча с Владимиром Путиным в Москве.
«У людей нет причин для беспокойства. Во-первых, двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Касым-Жомарт Токаев, избранный подавляющим большинством народа. Прежде всего, экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела. Во-вторых, его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает, — это все мероприятия и встречи, которые он реализует. Это его личные права в качестве гражданина», — заявил Кошанов.
Также сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели частную встречу. Между тем президент РФ Владимир Путин посещал Казахстан с официальным визитом 9 ноября текущего года.
В тот день Касым-Жомарт Токаев лично встретил его в аэропорту Астаны. Главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества. Лидеры стран провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров президенты подписали ряд документов. А после сделали совместное заявление. Стоит отметить, что перед визитом в Казахстан Путин дал большое интервью газете «Казахстанская Правда».
акже добавим, что мемуары Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли в свет в преддверии дня первого президента Казахстана. Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о своей второй семье — жене Асель и двух сыновьях — Таумане и Байкене. Еще он поделился своими мыслями о Кайрате Сатыбалды и Рахате Алиеве.