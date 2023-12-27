Кошанов о поездке Назарбаева в Москву: это его права, причин для беспокойства нет

«У людей нет причин для беспокойства. Во-первых, двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Касым-Жомарт Токаев, избранный подавляющим большинством народа. Прежде всего, экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела. Во-вторых, его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает, — это все мероприятия и встречи, которые он реализует. Это его личные права в качестве гражданина», — заявил Кошанов.