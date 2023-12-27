Где и как президент Казахстана встретит Новый год

— Как вы знаете, Глава государства не отмечает свой день рождения. В этом году он совершил государственный визит в Китай, несмотря на то, что он пришелся на его юбилей. Новый год Касым-Жомарт Кемелевич, как и все мы, встречает у себя дома, за столом, вместе со своей семьей, — рассказал пресс-секретарь президента.