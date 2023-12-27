Берику Уали задали вопрос о том, где и как президент Казахстана встретит Новый год.
— Как вы знаете, Глава государства не отмечает свой день рождения. В этом году он совершил государственный визит в Китай, несмотря на то, что он пришелся на его юбилей. Новый год Касым-Жомарт Кемелевич, как и все мы, встречает у себя дома, за столом, вместе со своей семьей, — рассказал пресс-секретарь президента.
Он также привел интересную статистику о том, что наш президент примерно 4 раза облетел землю по экватору.
— За год Глава государства провел в зарубежных визитах 33 дня, а в поездках по регионам страны — 17 дней. Всего он преодолел 152 921 километров. При этом время, проведенное президентом в самолете и вертолете, составило 243 часа и 46 минут. Это эквивалентно тому, что президент примерно 4 раза облетел землю по экватору, — сказал Берик Уали.