Милонов: артистам нужен свод правил для сверки своей деятельности и высказываний

«Возможно, что такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, документ не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А вообще, лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заключил депутат.