«Удобнее передвигаться на сноуборде»: замглавы Екатеринбурга оценил уборку города после снегопада

— Пока состояние тротуаров такое, что удобнее передвигаться на сноуборде, — рассказал Алексей Бубнов в эфире телепередачи. — Мы к вечеру, думаю, ситуацию по тротуарам поправим. Вообще за уборку города коммунальщикам — три. Результаты работы видно. Проделана колоссальная работа. И если горожане не видят технику, это не значит, что люди не работают.
По данным уральским синоптиков за сутки с 26 на 27 декабря на столицу Урала обрушилось 21 мм осадков. В последний раз подобное происходило в декабре 1917 года. Но тогда за сутки выпало меньше — 19 мм осадков. Также, по данным администрации города, за минувшую ночь из Екатеринбурга вывезли 5420 тонн снега. И еще 4939 тонн было переброшено шнекороторными машинами.