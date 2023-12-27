«Удобнее передвигаться на сноуборде»: замглавы Екатеринбурга оценил уборку города после снегопада

По данным уральским синоптиков за сутки с 26 на 27 декабря на столицу Урала обрушилось 21 мм осадков. В последний раз подобное происходило в декабре 1917 года. Но тогда за сутки выпало меньше — 19 мм осадков. Также, по данным администрации города, за минувшую ночь из Екатеринбурга вывезли 5420 тонн снега. И еще 4939 тонн было переброшено шнекороторными машинами.