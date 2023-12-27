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«Удобнее передвигаться на сноуборде»: замглавы Екатеринбурга оценил уборку города после снегопада

Погода в Екатеринбурге такая, что хоть смейся, хоть плачь. Снегом завалило дороги и улицы. О ситуации иронично высказался и заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. В эфире программы «Акцент» на ОТВ он рассказал, на чем сейчас удобнее передвигаться по городу. Не на машине и не пешком.
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Источник: Комсомольская правда

— Пока состояние тротуаров такое, что удобнее передвигаться на сноуборде, — рассказал Алексей Бубнов в эфире телепередачи. — Мы к вечеру, думаю, ситуацию по тротуарам поправим. Вообще за уборку города коммунальщикам — три. Результаты работы видно. Проделана колоссальная работа. И если горожане не видят технику, это не значит, что люди не работают.

По данным уральским синоптиков за сутки с 26 на 27 декабря на столицу Урала обрушилось 21 мм осадков. В последний раз подобное происходило в декабре 1917 года. Но тогда за сутки выпало меньше — 19 мм осадков. Также, по данным администрации города, за минувшую ночь из Екатеринбурга вывезли 5420 тонн снега. И еще 4939 тонн было переброшено шнекороторными машинами.

ЖКХ