Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники

Напомним, ранее мы рассказывали, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни — 1 и 2 января. 3 января — уже рабочий день. Согласно закону «О праздниках в РК», Новый год является государственным праздником.