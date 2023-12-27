Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники

По данным пресс-службы госкорпорации «Правительство для граждан», в связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения страны не будут работать 1 и 2 января.
«С 3 января госкорпорация возобновит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в будние дни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.
«Госкорпорация поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам счастья и благополучия!» — добавили в «Правительстве для граждан».
Напомним, ранее мы рассказывали, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни — 1 и 2 января. 3 января — уже рабочий день. Согласно закону «О праздниках в РК», Новый год является государственным праздником.