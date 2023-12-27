«Руки прочь от университетов!» — оппозиция протестовала у здания правительства

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Протест у правительства Молдовы против ликвидации Университета физической культуры и спорта провели представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС).
Упомянутый вуз по решению правительства будет поглощен Государственным университетом Молдовы. Министерство образования аргументирует этот шаг тем, что в университете физкультуры с каждым годом все меньше студентов, а содержание вуза стало более затратным.
По мнению оппозиции главной причиной реорганизации стал вопрос о земельном имуществе вузов.
«Университет физкультуры и спорта подготовил тысячи титулованных спортсменов и ваше решение о его ликвидации — это вопиющее преступление. Ваше место в тюрьме! Вуз лишится земель в парке Валя Трандафирилор и по улице Каля Басарабией. Итого 4 гектара по Кишиневу», — заявил на протесте вице-спикер парламента и председатель фракции БКС Влад Батрынча.
Он отметил, что в этом участвуют несколько министров.
Протестующие заявили, что главная угроза развитию Молдовы — режим PAS и Майя Санду. По мнению депутата БКС Дианы Караман, спасением будущего страны может стать только срочная отставка назначенцев правящей партии.
«Власти перед новым годом проводят самые мерзкие реформы (…) Вместо того, чтобы принять инициативы по развитию спорта, молодежи, здравоохранения и других действительно важных для нас сфер, мы принимаем стратегии, которые ведут к деградации в стране», — сказала депутат.
По словам Караман, министр Дан Перчун и правительство показали, что молодежь, спорт и будущее Молдовы — не приоритет для них.