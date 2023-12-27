«Руки прочь от университетов!» — оппозиция протестовала у здания правительства

«Университет физкультуры и спорта подготовил тысячи титулованных спортсменов и ваше решение о его ликвидации — это вопиющее преступление. Ваше место в тюрьме! Вуз лишится земель в парке Валя Трандафирилор и по улице Каля Басарабией. Итого 4 гектара по Кишиневу», — заявил на протесте вице-спикер парламента и председатель фракции БКС Влад Батрынча.